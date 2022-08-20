男為3百萬高薪赴柬慘遭囚　女友欲探情郎兼旅遊...也險淪豬仔

▲胡姓男子在IG以300萬元高薪誘騙楊姓男子至柬埔寨。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市20歲楊姓男子被網路刊登「要出國的趕快 當作出去玩，機票我出 讓你回國可拿250-300萬」徵才廣告，遭18歲胡姓男子成功誘騙到柬埔寨遭囚禁，經檢警追查胡男又以帶被害人女友等5人看楊男及旅遊為藉口欲騙出國，發現他們正準備申辦護照出國，所幸即時攔阻，並轉報外交部急難救助協尋在柬國的楊男，全案依人口販運防制法罪嫌將胡男移送地檢署偵辦。

▲並説明為徵鍵盤手，工作輕鬆月入40000人民幣。（圖／八德警分局提供）

桃園市八德分局偵查隊日前受理楊姓男子民眾遭詐騙案，查出一名胡姓男子在IG社群軟體限時動態刊登「要出國的趕快，當作出去玩的也可以，機票我出，讓你回國可拿250-300萬」高薪廣告訊息，胡男誘騙楊男是出國從事貸款工作，由胡男聯繫人口販運集團上手，幫楊男申辦機票於今年6月22日出境泰國後，詐騙集團上手隨即匯款到胡男帳戶。

▲▼檢警及時攔阻楊姓被害人女友等5人，正準備申辦護照出國。（圖／八德警分局提供）

楊男至泰國後再被轉往柬埔寨，才發現遭誘騙出境從事機房詐騙工作並被限制行動，趁沒人注意以通訊軟體聯繫女友，表示行動遭限從事詐欺工作，未達績效無法返國，期間胡嫌接獲上手指示，持續誘騙楊的女友，胡嫌為賺取每誘騙1個人即可獲得10萬元優渥酬勞，又以出國看楊男工作及生活環境及旅遊為藉口，誘騙5名親友出國。

楊男家人因擔心小孩安全，遂向八德分局偵查隊報案，經獲報後立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，並在桃園區介壽路查緝胡男到案，並循線發現被害人女友等5人正準備申辦護照出國，所幸即時成功攔阻，並轉報外交部急難救助協尋，全案依人口販運防制法罪嫌移送地檢署偵辦。