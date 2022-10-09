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社會 社會焦點 保障人權

蘭嶼大亂鬥畫面曝！70族人包圍嗆「給恁爸出來」　鬧事遊客秒龜縮

記者郭玗潔／台東報導

多名在蘭嶼旅遊的遊客，昨(8日)不明原因在環島公路亮刀攔車，島上1對夫妻遭攻擊，報警後島上族人不滿被欺侮，近百人晚間聚集遊客所在的燒烤店，警方獲報到場處理，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，將6名動手的在地居民拘提到案，全案將持續蒐集違法事證後擴大偵辦，而當地部落人與鬧事遊客衝突的影片也曝光。

▲遊客在蘭嶼鬧事，被當地族人圍起來的衝突影像曝光。（圖／翻攝自報廢公社）

▲遊客在蘭嶼鬧事，被當地族人圍起來的衝突影像曝光。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

有網友在臉書分享這對夫妻說明狀況的影片，妻子說有一群遊客擋住去路，她們按喇叭希望能讓路，沒想到遊客就亮刀靠近，把先生推倒後巴頭。這些遊客還嗆聲：「叫你們蘭嶼的年輕人都出來啊！」

當地網友也留言「太囂張了吧！」、「聽說70幾個年輕人，剛剛也在東清灣鬧划船教練，要划不划的」、「難怪剛剛一群按喇叭的經過還叫囂」、「整個東清夜市區都是他們吸食毒品的味道！」、「在蘭嶼撒野簡直找死」。

消息傳遍各村部落後，晚間全島近百位年輕族人聚集起來討公道，開始島上尋找該男遊客，場面婉如古惑仔電影情節，因為島上年輕族人一家一家找，還笑稱是平安夜「報佳音」。結果在一處燒烤店內找到該遊客，遊客被痛打教訓。據悉，事發後這對夫妻立即報警，蘭嶼屬台東分局管轄，台東分局也緊急調派警力搭船到蘭嶼支援，將6名動手的在地居民拘提到案，全案將持續蒐集違法事證後擴大偵辦。

網友也在爆廢公社分享衝突畫面，表示「數十人外地遊客叫蘭嶼當地少年耶都出來，人家如你們所願來了將近70人，你們卻瞬間龜縮了」、「你不知道蘭嶼人都很團結」。

而網友所提供的畫面中，部落族人在燒烤店外圍住這群鬧事觀光客後，嗆罵「幹恁娘咧，沒打過架喔」、「給恁爸出來」、「吃K少年仔就對了是吧？」、「吃久你就包尿布」、「包大人這裡很多啦，要不要？」，並把交通錐丟向鬧事遊客，而原本囂張的遊客也不敢吭聲，網友看了影片也調侃：「明明是外地遊客，結果被揍到變在地」。

▲▼遊客在蘭嶼鬧事，被當地族人圍起來的衝突影像曝光。（圖／翻攝自報廢公社）

▲▼蘭嶼大亂鬥場面曝光。（圖／攝設自爆料公社）

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