他嫌蘭嶼150元炒麵麵包「貴又難吃」！老闆霸氣免費送：歡迎來批判

▲有遊客認為蘭嶼炒麵麵包150元太貴又難吃，讓老闆決定舉辦「大型公審會」，免費請鄉民吃並聽取大家意見。（圖／翻攝自IG／cov20beer，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有鄉民日前到蘭嶼遊玩時在某間路邊攤買了一份炒麵麵包，卻發現價格150元跟台北一樣，且口味也不佳，讓他發文抱怨「難吃死了」。貼文曝光後也釣出老闆現身回應，除了公開食材成本外，還舉辦「大型公審會」，免費招待一個炒麵麵包給有留言的網友，並抽出2位鄉民贈送來回船票及住宿兩晚，讓大家評評理，消息一出，引發熱議。

一名自稱「剛拿到駕照的三寶小弟妹」24日在PTT發文表示，他當天剛到蘭嶼後就在一家路邊攤買了一份炒麵麵包，結果發現炒麵沒有肉，只加美乃滋炒一炒，上面再灑上捏碎的多力多姿，一份150元的價格跟台北一樣，讓他批評「也沒灑海苔，沒加醬油炒，難吃死了，章魚燒八顆也是150，第一天就會破產惹，哭哭。」

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文章一出，馬上引發不少網友討論，其中，老闆25日也透過朋友發文，強調他們的炒麵麵包並沒有加入美乃滋去炒，而是製作完以後才大量擠到麵包上，並在扣掉備料過程的時間以及食材製作保存的水費、瓦斯費、人事成本等支出後，公開店家所有食材的成本：

1. 使用一包成本含運費約50元的巴洛尼亞義大利麵5號 一包大約可以使用8份炒麵麵包，一份炒麵麵包的麵大約成本6.125元。

2. 使用台東麵包店手工製作法國麵包，一個含運費成本大約16元。

3. 使用特製泰式咖哩醬醬料（特別找了五辛素的醬料）成本使用在一個麵包的份量約10元。

4. 使用安佳鮮奶油（一罐240元）在炒麵時加入約50.cc，一個麵包鮮奶油成本約12元。

5. 使用日式優比沙拉醬，大量覆蓋在麵包上，成本約4元。

6. 使用歐丁起士醬，大量覆蓋在麵包上，成本大約2元。

7. 使用大量超濃起士多利多滋，灑在麵包上，一包成本35元，約可製作4個麵包，一個成本約8.75元。

8. 125+16+10+12+4+2+8.75=58.875（一個炒麵麵包等於39.25%成本）。

這名老闆27日又再透過友人發文指出，基於上一篇貼文回應熱烈，她也深刻自我檢討，「可能我的麵包品質跟口味有可能是有問題的」，因此她也決定辦一個大型公審會，歡迎各路鄉民共同參與批判，3點規則如下：

1.從現在開始到10/16號，只要在上一篇及這一篇底下有留言、回應，不論是正面、負面、批評、建議的所有人（要能證明留言者是你本人）只要來我的攤位，我直接免費招待一個炒麵麵包，10/16當場總計，若最後結果確實是難吃大於好吃，我直接下架此商品，不賣了，接受鄉民們的指教。

2. 9/30前在上一篇及這一篇底下留言、回應的所有人，請到我們Ig活動文下留言，不用什麼按讚、分享、發限動、tag拉里拉雜的，就是在Ig上這篇文章留言就好我們會在10/1當天下午1600抽出兩位鄉民，直接贈送來回船票及住宿兩晚（背包房），以及招待炒麵麵包一個，直接送你過來吃看看（用當天大盤指數收盤價刪掉前面一或兩位數，按照留言順序核對，若當天只對到一位，隔天再對一位）。

3. 為感謝三寶小弟妹的指教，凡是你跟三寶小弟妹五個字搭上邊的，馬路三寶、爸寶、媽寶、某人的心肝寶、小弟、小妹、像小弟的小妹妹、像小妹的小弟弟......等等族繁不及備載，來本攤位喝酒「直接半價」給你！

對此，不少鄉民紛紛留言大讚，「哇嗚，老闆真有心」、「不錯的行銷策略，比那些跟顧客對幹的好」、「幫你推一個，認真負責，希望我能被抽到」、「有誠意就給推」、「材料都要從本島引進，成本絕對會往上墊，這個價格沒問題啦，不用跟鄉民認真」、「那個麵包比想像中大耶」、「好，我已經訂船票了，晚點到」。

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