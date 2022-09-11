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中秋夜全武行！內湖男遇行車糾紛遭砸　「十大武器之首」狠插引擎

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲黑車車頭引擎室被插一張摺凳。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區11日凌晨2時許，文德路發生一起砸車鬥毆，一輛白色轎車疑似與另一輛車爆發行車糾紛，遭對方尾隨到文德路，白車駕駛下車找友人求救，一群人上前包圍對方群起圍攻，把對方車輛砸爛，車頭甚至被插著一張摺凳。警方到場，在現場拍照採證，正調閱監視器追查其餘在逃犯嫌，以釐清確切案情。

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，31歲的鄭姓男子事發前開著白車，與另一輛黑色轎車疑似發生碰撞，雙方爆發行車糾紛，鄭男開車跑到文德路找友人求救。對方竟不死心一路緊跟，到達文德路後遇到鄭男一方多人，持板凳、摺凳對黑車就是一陣猛攻。

黑車遭圍攻後，車輛往前衝撞試圖逃跑，不料車輛前後擋風玻璃都被砸碎，鈑金變形，車門還留下清晰腳印，變形的車頭引擎室更被人插著一張人稱「十大武器之首」的摺凳，現場一片凌亂。

警方獲報迅速到場，發現動手一方已經離開，無人在此事件中受傷。鄭男雖坦承開白車到事發地點，經酒測後排除酒駕，但警方仍對駕駛身份保留，不排除有頂替冒名可能。警方已調閱監視器，在現場拍照採證，鎖定另一輛在逃涉案車輛，目前帶回3名涉案男子，全案將依現場事證，依毀損、社會秩序維護法偵辦。

▲▼鄭男疑似與人發生行車糾紛，遭人尾隨後雙方在文德路爆發衝突，對方轎車遭砸，車頭還被折凳狠插。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方獲報到場，在現場進行拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

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