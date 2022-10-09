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人潮都在這！台灣設計展高雄登場　連假首日狂湧47萬人

▲國慶連假首日狂吸人潮！47萬人搶登「設計中島」。（圖／高雄市文化局提供）

▲擠爆了！國慶連假首日狂吸人潮，47萬人搶登「設計中島」。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2022台灣設計展於高雄登場，是史上最大規模萬坪展區。日前設計中島十展全開，加上駁二嬉啤派對、設計中島市集、型農市集等周邊活動加持，國慶連假第一天便聚集滿滿人潮，47萬人搶登設計中島，且越晚人潮越熱絡。

2022台灣設計展展場將昔日的高雄港蓬萊商港的「經濟中島」，翻轉為「設計中島」，將過去見證外銷奇蹟之地，轉型為台灣設計力的奇蹟。考量高雄白天天氣炎熱，而夜晚在港區碼頭吹海風卻相當愜意，因此展覽時間著重於夜行展覽，展覽時間從上午11點到晚上10點，越夜越美麗。

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▲國慶連假首日狂吸人潮！47萬人搶登「設計中島」。（圖／高雄市文化局提供）

▲國慶連假首日周邊人潮高達47萬人次。（圖／高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁表示，昨(9日)連假第一天，設計中島周邊人潮高達47萬人，高雄輕軌C20台鐵美術館站到C24站愛河之心站，五站在國慶連假前開通試營運，一方面希望可以疏通連假朝聖設計中島的人潮；一方面也讓大家更便捷、深入的探索城市之美。昨日高雄輕軌運量呈現一般假日的雙倍人潮，高雄捷運的運量也繼農曆年後衝到今年度次高運量，整個高雄因為各式各樣的設計展演藝文活動而充滿活力。

▲碼頭上7朵星芒帳一字排開美麗又浪漫，民眾逛累了便可在此稍作休息。（圖／高雄市文化局提供）

▲碼頭上7朵星芒帳一字排開美麗又浪漫，民眾逛累了便可在此稍作休息。（圖／高雄市文化局提供）

▲22只貨櫃中央的中島酒吧備受青睞，在設計擎天光之展演中聊天暢飲放鬆心情。（圖／高雄市文化局提供）

▲22只貨櫃中央的中島酒吧備受青睞，在設計擎天光之展演中聊天暢飲放鬆心情。（圖／高雄市文化局提供）

高雄副市長史哲表示，設計中島為了服務廣大參觀人潮，不僅有規模最大最精采多元的十大展區，還規畫了環島電動巴士、近百攤設計中島市集、碼頭星芒帳休息區、設計擎天光之展演、中島酒吧，從上午11點到晚間11點，都能讓大家玩得盡興，高雄港區更加碼附贈無敵夕陽海景，為登島留下最美回憶。

▲駁二大義區接連三周舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」。（圖／高雄市文化局提供）

▲駁二大義區接連三周舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」。（圖／高雄市文化局提供）

高雄市文化局長王文翠表示，駁二大義公園接連三周更舉辦廣受喜愛的「嬉啤派對」，文化體驗活動特別受到民眾喜愛，畫糖、藍染等課程，大家玩的不亦樂乎，以花藝植栽布置的派對場地，更讓許多民眾拍個不停。大義街底也有農業局舉辦的吉10型樂型農市集，帶來許多高雄優質農產，展現高雄農業設計力。

今年台灣設計展在高雄，打造史上最大的萬坪展區，集結超過五百位設計師參與，將台灣豐沛的設計力匯聚高雄，展場遍及高雄38區，包含「設計中島」10大展覽、「城市展區」7處歷史場域、「設計響應」超過100場熱點活動、串聯超過500家業者。

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