加強查賄！警政署長黃明昭動員全台警力　查獲賄選11案46人

▲刑事局副局長邱紹洲7日到苗栗縣警刑大研商加強選舉查賄策略。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警方加強2022年11月26日舉辦的全國地方公職人員選舉查賄作為，警政署通令各直轄市、地方縣市政府警察局，每週由局長召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，強調警方偵查賄選、維護選風決心。

警政署表示：隨著2022地方大選投開票日近，選戰早已進入白熱化階段，不同層級候選人間，結盟買票行為的傳聞不斷，為落實主官幹部勤走基層，警政署署長黃明昭日前帶領刑事警察局長李西河，南下與苗栗縣警察局舉行高層查賄督導座談。

警政署並指派責成6位警政委員，到選前都會持續至全國各警察局，加強督導查賄作為，10月7日再特別指派刑事局副局長邱紹洲與刑事局專責支援查緝單位人員，赴苗栗縣警刑大深入研商具體查賄作法外，並專程拜會苗栗地檢署展現檢警共同查賄制暴的決心。

警政署指出，此次選舉除秉持往年查賄作法外，特別再由警政委員分區督導，及刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警察局全力投入查賄，務求淨化選風。

警署統計至10月5日止，全國各警察機關移送各類賄選案件計11件46人，其中現金買票1件2人、禮品賄選8件42人、其他賄選2件2人。警政署指出，截至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選之縣市長候選人，並由刑事局專責單位，持續嚴密情蒐加強打擊會賄。

警政署強調，各級候選人切勿有買票賄選的僥倖想法，在選舉最後階段，各地警察、檢察官將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，絕不容許黑道幫派，地方勢力以暴力不法手段干擾選情，同時呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高1000萬元，全民一起淨化選風，營造公平選舉環境。

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