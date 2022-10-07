12套襯衫禮盒「德國空運」　切開瓦楞板秒飄460萬「毒雪花」

<br> 記者邱中岳／台北報導

刑事局第三大隊第一隊，日前接獲情資，有k他命毒品走私進入台灣，追查發現境外寄送來台的12件「襯衫禮盒」下的瓦楞板藏有3公斤k他命毒品，經重新黏貼，毒梟再透過不知情小黃運將配送，警方尾隨小黃逮捕涉嫌收貨的嫌犯，一周後再逮捕上游的萬華角頭。

警方9月初接獲線報，有販毒集團利用包裹郵件藏放毒品，再透過不知情的計程車司機配送，警方尾隨計程車司機前往北市萬華區西園路，逮捕正在收貨的32歲許姓嫌犯，並起獲12套「襯衫禮盒」，警方指出，外觀看不出來藏有毒品k他命，但是剖開之後卻暗藏玄機。

▲德國空運12套襯衫禮盒來台，底部瓦楞板中竟藏有毒品k他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，12套襯衫禮盒來自於德國，但疫情機票超貴，不太可能讓服飾透過空運來台，原本打開沒發現毒品，但是禮盒底板重量明顯偏重，所以將紙盒拆解，將底部瓦楞板剖開之後，毒品k他命竟如雪花般散落，12套襯衫禮盒內，共計查獲3千多公克的毒品k他命。

警方訊後先依照毒品罪嫌，將收貨的許姓男子移送地檢署偵辦，警方持續溯源，一周後發現1名21歲的萬華廖姓角頭也涉入其中，也將人逮捕一併逮捕，目前也將持續追查幕後主使者，初步估計，這批3千公克的毒品k他命，總市值超過460萬新台幣。

▲許、廖2人利用小黃運將收取郵差包裹，再配送毒品到指定地點收貨，被警方盯上逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，運毒手法日新月異，竟然將襯衫禮盒拆解，並在底板加裝厚厚的瓦楞板，注入毒品k他命粉末後，在重新黏貼包裝，藉此躲避警方查緝，但警方發現，禮盒四面較薄，底板明顯超厚，所以才拿「菜刀」剖開底板查出毒品。