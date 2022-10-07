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宿舍違規養甲蟲勸不聽遭退宿　北市警官告警署求償：甲蟲不算寵物

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

警政署1名吳姓警官前年在職務宿舍飼養約30隻甲蟲，不僅常開冷氣控溫導致電費暴漲，甲蟲的幼蟲「雞母蟲」更在地板亂爬，警政署以吳男違反舍規、屢勸不聽等理由，取消他住宿資格並限期搬離，吳男不服，提告主張警政署權利濫用、時任警政署方仰寧公開罵他「濫訴誣控、威脅長官」害他名譽受損，求償50萬餘元，台北地院判吳男全部敗訴，可上訴。

判決理由指出，吳男雖堅稱「甲蟲」不是《動物保護法》定義的「有脊椎動物」、所以不算是職務宿舍禁止飼養的「寵物」，但宿舍規約目的和《動保法》不同，職務宿舍禁止飼養寵物，用意是維護公共衛生，讓配住者安居、盡其職責，若開放飼養「甲蟲」，豈不代表也可在職務宿舍裡飼養蜘蛛、蜈蚣等無脊椎動物。

法官認為吳男養「甲蟲」行為屬實，已影響職務宿舍生活品質，至於吳男聲稱警政署事先沒有書面勸導，法官指吳男接獲通知卻不出席警政署讓他陳述意見的會議，而宿舍室友、舍長、副舍長及警政署主管人員也多次當面勸導，且終止借用宿舍契約，不以有無書面勸導為前提要件，吳男顯然有所誤解。

法官並指方仰寧開會當眾說吳男「濫訴誣控、威脅長官」，是合理評論可受公評之事，因吳男為此事對室友與主管科長共7人提告妨害秘密、加重誹謗等告訴，經檢方不起訴，吳男聲請再議被高檢署駁回確定，又向北院聲請交付審判仍被駁回，吳男提告舉動是否「濫訴誣控、威脅長官」，的確可受公評。

法官更指方仰寧身為警政署主秘，有責任管理監督部屬、確保安心任事，本案方仰寧對吳男的批評並非全然無據，因此不構成侵害吳男名譽，據此判決吳男求償全部敗訴，可上訴。

本案源於吳男2016年1月間跟警政署簽約並公證，租用位於北市臨沂街的職務宿舍，但前年（2020年）3月間，吳男開始飼養甲蟲，最多的時候共約30隻，因長時間開冷氣控溫以致電費暴漲，室友屢次抱怨，吳男卻繼續在宿舍公共空間堆放養蟲器具、在冰箱裡擺放塑膠蟲蛹盒，甚至甲蟲的幼蟲「雞母蟲」滿地爬。

舍長、副舍長及警政署主管科長多次當面勸說吳男改善，吳男不聽也不願改住單人套房，2位室友氣不過，寫信到署長信箱反映，警政署啟動調查，同年11月開會請吳男出席表達意見卻等不到人，吳男卻在隔月對室友等7人提告，方仰寧因而裁示依規定取消吳男住宿資格，同年12月17日通知吳男限期搬遷。

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