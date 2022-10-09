太陽之都！涂以仁聯手台灣設計之父林磐聳打造「國禮」

▲ 2022國慶焰火在嘉義-嚴選雙十伴手禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022雙十國慶煙火睽違18年後再回到嘉義縣舉辦，國慶當天將施放2.6萬發發高空焰火。嘉義縣長翁章梁貼心準備限定伴手禮致贈國慶盛典貴賓，伴手禮以太陽之都為設計，嚴選嘉義文化地域性特產，融合臺灣印象為創意，為雙十國慶打造專屬國禮。

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▲嘉義朴子在地子弟、空氣圖書館品牌總監涂以仁。（圖／嘉義縣政府提供）

國慶為國家重要慶典，為展現嘉義優質城市品牌形象，嘉義縣首次打造國慶焰火晚會貴賓伴手禮，由嘉義朴子在地子弟、空氣圖書館品牌總監涂以仁設計統籌，聯手臺灣視覺設計領域代表性「臺灣設計之父」林磐聳，以手繪臺灣島嶼圖像，為臺灣焰火伴手禮刻畫以祈福臺灣，打造具國際級文化內涵之禮盒設計。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣不但坐擁高山、海、平原不同地理環境的壯麗與遼闊文化，更是貫穿台灣23.5度「北回歸線」的國際地理重要地標，因此擁有太陽之都美名。

▲「臺灣設計之父」林磐聳 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，禮盒內容物有嘉義阿里山頂級卓武山咖啡、秉持友善生產十甲農場有機米、致力日曬海鹽文化傳統洲南鹽場生產的鹽花、獲國際風味評鑑星級認證奮起福山葵米磚、國慶焰火專屬「太陽之都‧嘉義」紀念杯。值得一提的是，禮盒內特別放入傳統刺繡工藝小鎮朴子產製的祈福小神衣，象徵祈求國泰民安，疫情散退。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，文觀局除了邀請知名設計師涂以仁打造具在地文化蘊涵貴賓伴手禮，為推廣在地優質伴手禮，更嚴選國慶焰火聯名伴手禮，包括旺萊山(鳳梨酥Ｘ鳳梨醋)、林家冠軍烏魚子(烏魚子醬Ｘ烏魚子拌麵)、高帝園茶業(冠軍茶禮盒組)、林園商行(琉璃茶享)，整合嘉義最具特色的「山、海、平原」圍繞的地域性，藉由國慶焰火高度與名氣，讓嘉義的文化、觀光及在地產業更加蓬勃發展。