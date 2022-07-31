嘉義國旅超夯　同步展開海外推廣國慶焰火





▲嘉義國旅超熱門 同步展開海外推廣國慶焰火 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

暑假檔期加上國旅補助方案，讓嘉義縣住宿一房難求，各大觀光景點湧入人潮，連台3線曾文水庫遊艇更是天天加開班次、班班額滿！文化觀光局表示，搭配觀光局振興方案及嘉縣加碼Q碰券觀光業者受惠大，近日更與惠康旅行社合作至馬來西亞推廣觀光，不只將嘉義推向國際，更將「國慶焰火在嘉義」向海外遊客宣傳，期待國門開啟立即吸引國際觀光客來訪！

縣長翁章梁表示，嘉義湧入大批遊客，不論是到山林步道避暑，鄒族部落吃美食、喝咖啡，奮起湖吃鐵路便當，或是到大埔曾文水庫搭船看老鷹，不僅週末住宿一房難求，就連國道3號中埔交流道還造成車流回堵，足見嘉義觀光相當熱！

翁章梁說，文觀局不僅積極推國旅觀光，隨疫情稍緩各界都在討論國門開放議題時，嘉義縣已經提早啟動海外宣傳，與惠康合作海外推廣，宣傳在地知名景點、特色及文化，將「國慶焰火在嘉義」帶到海外，並與馬來西亞當地最大的旅行社之一「馬來西亞蘋果旅遊Apple Vacations Sdn Bhd」合作，投放國慶焰火廣告到當地最大弧形LED廣告牆，讓大馬民眾都認識「台灣嘉義 Taiwan Chiayi」！

惠康多年耕耘東南亞旅遊市場，近年與嘉縣府長期合作海外推廣，惠康總經理康維民表示，嘉義縣觀光資源相當多，加上有阿里山這個國際級的景點，絕對是國外遊客來台最佳首選，這次與縣府合作不僅要宣傳觀光，更希望海外僑胞都能回台參加年度盛事。