台師大百年校慶校友創作展　即起推線上觀賞藝術大師作品

▲台師大百年校慶校友美術創作展，包括國家文藝獎三位得主（右起）林磐聳、鄭善禧、廖修平合影。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

今年適逢台灣師範大學，孕育許多藝術大師的美術系，力邀百位校友在師大美術館展出119件作品，涵蓋從民國41年到74年畢業校友，跨越逾30年，包括台灣當代國際級版畫家廖修平、現代水墨畫之父劉國松，展現台師大長期培育藝術人才豐沛的創作能量，展期到7月16日為止，即起推「3D線上展」，讓民眾可透過虛擬實境彷彿親臨現場，隨時隨地都能輕鬆看展。

台師大百年來人文薈萃，美術系孕育許多藝術大師，畢業校友屢獲藝文界最高榮譽，獲獎人數在國內名列前茅，包括四位國家文藝獎得主、五位行政院文化獎得主、六位榮獲藝術教育貢獻獎終身成就獎，今年校方舉辦《百年校慶校友美術創作邀請展》，力邀百位校友在師大美術館展出119件作品，規模盛大，展現長期培育藝術人才豐沛的創作能量。

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▲台師大百年校慶校友美術創作展，即起推線上觀展看藝術大師作品，展期到16日為止。（圖／台師大提供）

台師大表示，這次展出媒材有油畫、壓克力、水彩、版畫、攝影、水墨、膠彩、書法、複合媒材、立體件等，相當廣泛，參展者包含從民國41年到74年畢業校友，跨越逾30年，凝聚校友創造力的藝術作品齊聚一堂，非常難得，展期到7月16日，即日起也特別推出「3D線上展」，讓擔心疫情無法出門民眾，也可透過虛擬實境彷彿親臨現場、輕鬆看展。

台師大孕育與多藝術大師，其中美術系校友廖修平榮膺國家文藝獎、行政文化獎、藝術教育貢獻獎三大獎殊榮，師大表示，廖修平作品巧妙地融匯東方傳統文化與西方現代思維，有「台灣現代版畫之父」美譽。2009年至今擔任美術系講座教授，並成立國際版畫中心，這次展出新作品《福門20-G》是慶祝百年校慶而做，傳達濃厚個人風格的台灣傳統民俗文化特色。

▲被譽為現代版畫之父、美術系校友廖修平展出作品《福門20-G》。（圖／台師大提供）

台師大指出，美術系校友劉國松，融合東方水墨畫與西方抽象畫技法，使傳統水墨畫轉變為現代水墨藝術，被稱為「現代水墨畫之父」，這次展出《自有歲寒情》有以筆墨刻意製造的留白，呈現厚實積雪，也有以「紙筋法」留下白線，則是凝固的冰面，多元手法也使傳統主題有更豐富的視覺表現。

▼現代水墨畫之父劉國松展出作品「自有歲寒情」。（圖／台師大提供）



