蔡英文贈日本自民黨議員團嘉義鳳梨酥禮盒　翁章梁臉書致謝　　

▲總統蔡英文接見日本青年贈以嘉義旺萊山鳳梨禮盒。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉縣報導

日本自民黨青年局小倉將信眾議員訪問團5月3日抵台，總統蔡英文透過IG用道地台灣味的「珍珠奶茶」、「鳳梨酥」，來歡迎這群來自日本朋友，照片中的鳳梨酥更是來自台灣鳳梨故鄉嘉義的「旺萊山鳳梨酥」。嘉義縣長翁章梁當日在臉書表達感謝蔡總統選用嘉義旺萊山鳳梨酥當國禮，招待日本朋友，與有榮焉。

▲蔡英文接見日本青年贈以嘉義旺萊山鳳梨禮盒，嘉義縣長翁章梁po文感激視為國禮（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣翁章梁縣長3日臉書上首先感謝蔡總統選用嘉義鳳梨酥當國禮，並指出「嘉義優鮮」的好鳳梨外銷到日本，深獲日人喜愛擴大採購，如今蔡總統用嘉義「旺萊山的鳳梨酥」當作迎賓好禮，更為嘉義鳳梨添風采而感到驕傲。

▲具醫學背景嘉義旺萊山董事長(圖左4)證明鳳梨酵素有益人體健康，所以旺萊山向來以開發國產鳳梨為終身使命，不僅開發鳳梨酥，同時也開發出優值鳳梨酵素益生菌等相關產品（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義「旺萊山的鳳梨酥」更在前年榮獲世界金牌大賞的殊榮，再次說明嘉義鳳梨的魅力好滋味。縣長翁章梁因此呼籲國人多選購嘉義鳳梨或是相關加工品，絕對是贈送國內外友人的首選。

具備高醫藥師背景的旺萊山董事長劉家發表示，醫學證明鳳梨酵素有益人體健康，所以旺萊山向來以開發國產鳳梨為終身使命，不僅開發鳳梨酥，同時也開發出優值鳳梨酵素益生菌等相關產品，特別感謝蔡英文總統對旺萊山鳳梨酥的肯定，同時也為即將嘉義盛產鳳梨的旺季，注入強心針，相信台灣農民對鳳梨產業前景更有信心。