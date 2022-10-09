國慶晚會場外批國慶日英文翻譯遭竄改？　毛嘉慶遭警方驅離

▲毛嘉慶國慶晚會場外，拿著行動麥克風批國慶日英文翻譯遭竄改？（圖／毛嘉慶提供）



記者楊淑媛／桃園報導

中華民國國慶日的英文翻譯應該是R.O.C NATIONAL DAY？還是TAIWAN NATIONAL DAY？國慶晚會9日晚間於桃園青埔陽光劇場舉辦，「桃園新選風」無黨籍市議員參選人毛嘉慶至現場以英文向來訪外賓表示，民進黨政府在邀請函將國慶日偷渡為台獨意涵「奇怪的DAY」，但中華民國國家行事曆根本沒有這個詭異的DAY？

▲桃園國慶晚會舞台銀幕英文翻譯TAIWAN NATIONAL DAY。（圖／市府拍攝）



毛嘉慶拿著行動麥克風，向陸續前來參加國慶晚會人士說明，重批「對此詐欺政府，陷不明暸的出席人士於不義，感到萬分遺憾！」不過，毛嘉慶人單勢薄，其訴求未完全表達完成，即在人員指揮下，要求離開，甚至直接將他驅離。

毛嘉慶說，今年國慶晚會地點選於桃園陽光劇場舉辦，這是一個未完工的大工地，而且還傳出辦公區漏水等情事，在此舉辦國家級的外賓晚會，有失敬意！毛嘉慶準備了中英文陳情稿向外賓喊話表示：「你們都是各國代表，知道真正的建交國書是與中華民國簽約締結邦交，對你們來說，中華民國是全世界唯一合法中國代表，也是你們來台灣祝賀的對象」。

但民進黨政府不誠實，將中華民國國慶日的英文翻譯TAIWAN NATIONAL DAY？實在對不起你們當初與我國締結盟約的各種誓言。毛嘉慶說，今天是我們的國慶，我們希望自己的同胞能熱情歡迎國外友人，也祝福你們都能平安喜樂，不要讓自己的國家也出現如此不誠實的執政者，天佑中華民國。但毛嘉慶未能完全表達完意見，警方即通知「主辦單位」要求離開，甚至直接將他驅離。