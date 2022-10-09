張善政、羅智強首度合體直播　籲1126挺善良下架惡霸政黨

▲張善政羅智強首度合體直播，籲支持者1126挺善良下架惡霸政黨。（圖／張善政競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政《善哥晚點名》直播節目，9日邀前總統府副秘書長羅智強搭擋直播。張善政指出，8日晚間南桃園競總成立造勢大會，原本預期會有一萬人出席，結果湧進2.5萬名支持者，讓他非常感動。羅智強也直言，當晚善哥的「要讓桃園幸福、台灣善良」承諾，雖然聽起來簡單，在現今民進黨執政下，卻成一種奢求！

因此，羅智強特別號召民眾11月26日站出來投票，「1126挺善良，下架惡霸政黨。」羅智強則表示，8日晚的活動有「一個對不起」和「一個很感動」。首先，是對不起民進黨側翼，因為空照圖搬出來，真的非常熱鬧。第二，是看到這麼多民眾聚在一起，非常感動，大家聚集起來，目的很單純，就是要讓桃園幸福、台灣善良，「聽起來很簡單，但現在已經變成奢求。」

針對桃園選情，兩人則不約而同提到運動中心公共工程問題、錯打疫苗事件，並抨擊桃園市府與鄭運鵬習慣「大事化小、小事化無」的處理態度。張善政指出，民進黨的心態就是大事化小，試圖把事情的嚴重性掩蓋掉，最終連自己都迷失，「問題拖很久，問題一直掩蓋，始終沒有對症下藥解決。」

羅智強則以「金玉其外，敗絮其中」來形容鄭文燦的施政。他說，鄭文燦和林智堅一樣，用政府預算去編列文宣經費，透過網軍包裝跟側翼護衛，「粉飾太平一個金玉的表象，真的進去裡面看，處處敗絮。」

節目中，張善政向羅智強「請益」，如何看待佛系選舉？羅智強回應，張善政對人是菩薩心腸，對公共事務是雷霆手段，「選舉是對人，個性上比較寬容。對於公義，個人委屈可以接受，但善良的台灣人不能受委屈。」

他指出，每個人都有自己做事的態度，「選舉不可能勉強院長去做離自己太遠的事情，可以透過團隊分工做攻防的佈置，所以沒有佛不佛的問題。某種程度，該佛要佛，該戰要戰，不用太被佛系框住。」

羅智強強調，張善政就是張善政，把自己角色扮演好就好，「這場選舉，就是挺善良、反惡霸的選舉，一起站出來，1126 挺善良，反惡霸、下架民進黨。」張善政和羅智強直播約40分鐘，從羅智強的美國行，聊到桃園市長選戰。