「友善自然」　 漁光浪集與瑞復益智中心辦淨灘公益活動

▲台南市無黨籍市議員參選人李伯利與漁光浪集的團隊，國慶連假期間，與瑞復益智中心合作在漁光島舉辦淨林淨灘的公益活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「取之於大自然回饋給大自然」漁光浪集的團隊，國慶連假期間，與瑞復益智中心合作在漁光島舉辦淨林淨灘的公益活動，該活動以「友善自然」為發想主題，結合海洋、沙灘和森林等元素，讓市民朋友們參加環保公益活動同時，還能享受現場的野餐攤位和音樂表演。



台南市無黨籍市議員參選人李伯利與活動主辦人Candy相識，兩人皆對環境的永續發展有共同的理念和責任感，這次特別帶領團隊來到漁光島共襄盛舉，大人小孩們一起淨灘，並直播專訪Candy熱衷於環保議題的緣由，現場的志工團隊則來自於南台科技大學的學生。





「我原本就是台南人，之前數十年在外地和國外從事環保運動，因為疫情的關係無法前往峇里島而留在台南，但我開始思考為何不在自己的家鄉開展這項有意義的活動？」Candy接受李伯利訪問時，談及她對海洋運動的熱情以及環保用材的了解，以及這幾年在國外奔走參與的各項環保運動，她最後想到原來有能為家鄉做更多的事情。

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Candy介紹現場提供的環保椰子殼碗和和叉子，是她前晚親自刷洗消毒準備的，在淨灘活動提供給現場市民免費使用，另外還備有水源跟土地友善的碗盤清潔劑，為的是要呼籲大家培養使用環保餐具的意識。此次淨灘活動結束時，還有野餐跟文藝市集，有來自台南本地和外地的特色小吃攤位和文創商品，不僅響應環保主題而使用如環保咖啡紙杯，還結合寵物友善跟原住民文化，讓這場盛會真的是結合自然、環保、人文和歡樂的生命教育。



李伯利也發現此次活動有許多年輕人參加，像是大專院校的學生，也有很多流行音樂或藝文創作者。「要讓年輕人的創意成為台南人的DNA」李伯利強調台南作為文化之都，年輕人的創意想法和行動力能為台南寫出新的故事，他從政的目標之一也是要彙整台南人的文創實力，讓有文化底蘊的古都再次展現青春年華。





此外，李伯利自身經營有環保回收業務的公司，對於此次活動主體也有另外的感想，他提到現代公司應該重視ESG的精神，在環境保護（E，Environmental）層面，企業體應該重視環境永續議題，其中涵蓋了減少碳排放和汙染處理等項目。李伯利指出今年恰逢「ESG永續推動元年」，他從政之時也持續思考如何宣導市民在環保意識和環保行動的提升。



李伯利建議市民朋友「可以從簡單的習慣做起，像是多吃蔬素食，並自帶環保水杯與餐具，落實廢棄物分類與回收等」。他期待留給後代子孫的是美麗的海洋和清新的空氣，也期許自己從政後能集合社會資源，號召更多企業承擔社會責任，促使政府在台南本地的自然保育地、海洋河川和城市綠地有更好的保護與推廣。

「付出者收穫」是李伯利長期投身社會公益的動力來源，他表示人們應該培養樂於付出的精神，不該只想著要從他人或環境去得到甚麼，而是要找到自己能為他人和環境做出甚麼。

「越付出在你的家人、朋友、公司或國家，你越會感受到跟他人的關係是融合在一起的...雖然我們做的可能微不足道，但我們身體力行為國家和城市來做事情」。李伯利為此次的淨灘活動做出總結，也向熱心參與的市民朋友獻上祝福跟敬意。