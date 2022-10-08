影／張善政造勢遊覽車畫面曝！　黃韋鈞：自掏腰包還撒錢租來的？

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園巿長參選人張善政8日晚間成立南桃競選總部並舉辦造勢大會，不過，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬發言人黃韋鈞透過臉書貼出一段影片，畫面中多位頭戴藍帽的民眾從遊覽車魚貫而出，準備出席造勢活動；黃質疑，張「嚴以待人、寬以律己」，為何不若張先前建議的拿錢做公益？為何如此雙標偽善？

▲民眾從遊覽車魚貫而出。（合成圖／翻攝自Facebook／黃韋鈞）

今年9月中旬，曾有藍營人士爆料，民進黨動員支持者參加鄭運鵬的造勢活動，還補助每輛遊覽車8000元，引發藍綠論戰，鄭運鵬當時回應，遊覽車載選民造勢是大家通用的辦法，而張善政則回應應該把錢省下來做公益。

然而，黃韋鈞今天透過臉書公布影片，顯示有民眾搭乘遊覽車參加張善政的造勢大會。黃質疑，「請問張善政先生，這些遊覽車又可以做多少公益呢？」從助選到現在也快100天了，這些日子以來，要說自己為何會說張善政不適合擔任市長，除了高傲、自大，更是他無可救藥的「嚴以待人、寬以律己」。

黃韋鈞指出，張善政在9月20日說民進黨聘遊覽車是大撒幣，為何不把錢拿去做公益？但是，整天用嘴巴做公益，實際以拼貼抄襲巧取國家5736萬的張善政，遇到自己要營造大團結的造勢場，倒是突然不愛做公益了，想要大撒幣了？張善政應該主動出面解釋，到底這一輛輛的遊覽車，一個個魚貫下車、頭戴藍帽的阿姨大哥，是自掏腰包來開心站台，還是其實根本也是坐著張善政撒錢租來的遊覽車？

黃韋鈞強調，如果是後者的話，比照張善政當初砲火指責民進黨的標準，一台多少錢他應該出示證據交代清楚，而這些錢為何沒有像張善政自己建議的拿去做公益，張善政也該說明，為何整天高高在上的自己會如此雙標偽善？的確，政治不難，不雙標而已，不偽善而已。