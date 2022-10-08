賴香伶行動辦公室「桃園清廉快充車」　9日蘆竹五福夜市開箱！

▲賴香伶針對青塘園六字頭的房價，希望炒房在桃園能被遏止。（賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶競選行動辦公室「桃園清廉快充車」、明(9日)下午將在蘆竹五福夜市廣場開箱。賴香伶表示，民眾黨資源有限無法像藍綠兩黨，動用大筆經費競選市長。賴香伶今天再次質疑鄭運鵬「北區競選總部的用地是建商免費提供的？還是租的？」、「跟建商關係如此密切，鄭運鵬敢打炒房嗎？」

賴香伶表示，各陣營競選總部最近相繼成立，而她即將推出來的是用車輛改裝的競選行動辦公室「快充車」，主張「清廉快充、桃園要衝」，她和競選團隊以及議員參選人，秉持清廉勤政的理念跟桃園市民保證，在參選的過程及執政之後，有效利用資源在市民福祉還有城市的建設上發揮最大效益。

賴香伶說，藍、綠兩大黨的競選總部不是位在大樓區裡就是蓋在建地上，他們花費大筆經費競選，耗費社會資源成本，這助長了政商之間的綿密關係或是大家詬病的有一些官商的不法等不好的狀況，要改善這樣的選舉文化，她從自身選舉的過程省思，因此用行動辦公室、清廉快充車開到桃園市每一個角落，更親近市民讓大家更認識她，同時也讓市民知道選舉不是只有花大錢，跟各個建商關係綿密才會有勝選的機會。

對於鄭運鵬陣營回應「北區競選總部蓋在建地上是傳統選舉的做法」，賴香伶認為，他們現在花這麼大的資源，而建商提供的土地不管是有租金還是免費多少都是瓜田李下。