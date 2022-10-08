超Local賭場藏身紅磚矮房掩人耳目　警方凌晨攻堅...逮獲31人

▲推筒子職業賭場藏身紅磚矮房內以避人耳目。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

推筒子職業藏身桃園市觀音區一處偏僻紅磚矮房內，警方掌握情資後8日凌晨破門攻堅，當場查獲負責人許姓男子(57歲)、2名工作人員以及28名賭客，並查扣現金賭資19萬餘元、現金抽頭金54萬3,500元，以及籌碼、賭具、監視器、點鈔機等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

▲警方優勢警力在凌晨破門攻堅。（圖／大園警分局提供）

大園分局指出，該間地下賭場藏身於偏僻民宅之中，外人不易察覺，警方日前接獲情資後，經多日的監控蒐證，發現該處常有不明人車出入，確有可疑之處，遂向桃園地方法院申請核發搜索票，由大園及楊梅分局結合保安警察大隊出動大批警力前往破門攻堅於8日凌晨2時許，前往一舉破門攻堅查緝。

▲▼查獲賭資。賭具筒子麻將、骰子、監視器、點鈔機等物品依法偵辦。（圖／大園警分局提供）

警方於現場查獲許姓負責人、2名工作人員及28名賭客，並查扣現金賭資19萬3,000元及籌碼賭資7萬1,600元、現金抽頭金54萬3,500元、籌碼抽頭金3萬8,500元、賭具筒子麻將、骰子、監視器、點鈔機、無線電等物品。警詢後將許姓負責人及2名工作人員依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另28名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。