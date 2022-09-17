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大陸 大陸焦點 特派現場

7家公司競標澳門6張新賭牌　唯一「新面孔」來自馬來西亞

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門博弈產業近年受疫情重創，收入幾乎歸零。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門賭場經營權競標近日展開，預計最多將發出6張賭牌，根據澳門新聞局消息，投標已經截止，共有7間公司遞交了標書，並都獲接納參與競標。

7間投標的公司分別為永利渡假村（澳門）股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司，以及GMM股份有限公司。

投標的7間公司之中，有6間先前就擁有過澳門的賭牌，可以說都是「老面孔」，只有GMM股份有限公司是新的參與者。

▲▼澳門疫情。（圖／路透社）

根據澳門媒體的報導，GMM股份有限公司的代表透露，這次是代表馬來西亞雲頂集團遞交賭牌競投標書，雲頂業務遍布全球，近期在河北省張家口興建滑雪場，對競投澳門賭牌有信心，希望通過競投為澳門帶來新衝擊。

該名代表還說，雲頂董事長林國泰兩年前已到澳門考察，這次本想親自到澳門遞交標書，但受疫情及隔離措施影響，加上業務繁重，因此未能來到澳門。

雲頂集團早年以博彩業為人所熟知，除了擁有馬來西亞賭場之外，賭場業務的觸角已延伸至其他國家和地區，包括新加坡、英國、澳洲，以及美國等。

另外，據英國全球博彩顧問公司的數據顯示，2005年以市值衡量，全球五大博彩公司中的四強均在亞洲，拉斯維加斯金沙集團以255億美元雄踞榜首，其餘依次是雲頂集團（191億美元）、金沙中國（167億美元）、永利澳門（124億美元）和澳博控股（90億美元）。

▲▼澳門疫情。（圖／路透社）

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