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台南麻將賭場藏身藝品拍賣場　營業40天賭資1200萬

▲台南市警五分局破獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，賭資帳冊竟有1200多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，賭資帳冊竟有1200多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局執行賭博專案，16日查獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，該賭場短短營業40天，賭資帳冊竟高達1200多萬元，另在專案期間共查獲網路賭博5件5人、六合彩、今彩539簽注站兩件4人，成果豐碩。

▲台南市警五分局破獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，賭資帳冊竟有1200多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局於9月初得知台南某知名拍賣場內有不法聚賭，且每到晚間名車聚集，由於該處出入複雜，因此展開調查蒐證，得知係由黃男承租拍賣場攤位並以木板隔間做為賭場，賭場內並有擺設多桌麻將，且賭客川流不息。

▲台南市警五分局破獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，賭資帳冊竟有1200多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組蒐證齊全後，持台南地院核發之搜索票，於15日深夜10時發動攻堅，並在現場帶回37歲黃男與另外2名工作人員、8位賭客，現場查扣新台幣13萬餘元賭資、監視器、籌碼等證物，再扣得帳冊，赫然發現該賭場短短營業40天內，賭資來往高達新台幣1200萬多元，令專案查緝員警相當訝異。

▲台南市警五分局破獲藏身在藝品拍賣場內的麻將賭場，共逮捕37歲黃姓男子等3名工作人員、8名賭客，賭資帳冊竟有1200多萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全案偵訊後將黃男與把風人員、屋主兼清潔人員以賭博罪嫌移送，其餘8名賭客則以社會秩序維護法處新台幣9千元。

台南市警五分局長洪頂力表示，職業賭博嚴重影響治安，衍生諸多社會問題，五分局要求各分局針對於轄內易為職業賭場流竄之處所，應積極探訪、查處，強力取締以消弭犯罪，給市民一個純淨、安全的居住環境。

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