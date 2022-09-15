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社會 社會焦點 保障人權

破門攻堅賭場驚見「自己人」　26歲警涉包庇記1大過再重罪送辦

繼警專配合萬芳醫院供塵爆家屬住宿後，近榮總的保一總隊和近台大的警光會館也紛伸援手提供住宿。(圖／保一總隊提供)

▲保一總隊警員支援無毒校園專案，竟然在歸建後又跑去參加賭場活動。（圖／保一總隊提供）

記者邱中岳／台北報導

新北市警局在3日晚上11時許，前往樹林區一處民宅查獲賭場，在裡面赫然發現1名在職警員，事後通報發現該名警員原本在保一總隊服務，後來在2020年支援新莊分局無毒校園的專案工作，在5月2日歸建保一總隊，但仍在地方參與地下賭場活動。

警方調查，26歲的朱姓警員，在2018年特考班畢業後，開始在保一總隊服務，在2020年參加警政署無毒校園專案，並分發到新北市新莊分局擔服勤務，最後在2022年5月2日專案結束後歸建保一總隊。

但新北市警察局樹林分局在3日晚上11時許，前往樹林一處民宅抓賭，赫然發現朱姓警員就在場，最後也一併將人帶回調查，初步懷疑有包庇賭場的嫌疑，所以將朱姓警員依規定送辦。

朱姓警員涉及刑法268條，「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金」，另外刑法270條，「公務員包庇他人犯罪者，依各該條之規定，加重其刑至二分之一」，以及貪汙治罪條例等罪嫌送辦。

保一總隊強調，絕不容許警員有風紀上的問題，針對朱姓警員涉足職業賭場部分，已記一大過陳報警政署，後續依檢察官偵結情形，再從嚴議處並追究督考責任。

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