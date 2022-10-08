炸雞買1送10！「11家速食店」優惠快看　麥當勞、漢堡王搶吃買1送1

▲11大速食店連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控這篇要收！《ETtoday新聞雲》整理11家速食店祭出的「連假限定」優惠，除了麥當勞、繼光香香雞、漢堡王可以爽吃指定品項買1送1外，拿坡里還推炸雞買1送10，肯德基則有加1元多1件等好康，今天就衝領一波小確幸。

▲麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽。

●麥當勞

麥當勞於10月10日在APP祭出限時1天「雙十節專屬任務」，一口氣祭出「8大品項買1送1」優惠，只要花10積分參與遊戲，就有機會獲得「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券。

另加碼於有販售肉桂捲之門市也推「McCafe肉桂捲買2送1」優惠，10月7日至10月20日限定登場。

●肯德基

肯德基即日起至10月10日在全門市推出「3款人氣套餐優惠組合」，其中，「青花椒雙拼歡聚餐」可以吃到3塊青花椒香麻脆雞加3塊咔啦脆雞、4塊上校雞塊、2份中薯及原味蛋撻1盒，較原價打出67折優惠，而「柚香柚甜雙拼歡聚餐」則內含3塊柚香柚甜咔啦脆雞加3塊咔啦脆雞、1份中薯、1份雙色轉轉QQ球及原味蛋撻禮盒1盒，較原價下殺65折吃，還有最經典「啦連假歡聚餐」，有6款咔啦脆雞加6顆原味蛋撻、1瓶百事可樂，較原價有66折折扣。

且再加碼於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」。

▲達美樂有外帶大小披薩半價吃優惠。

●繼光香香雞

繼光香香雞即日起至10月10日限時3天於全門市祭出「蒜脆杏鮑菇買1送1」，提醒限會員才可享優惠，期間只要至店裡購買杏鮑菇（組合或單點皆可）就送杏鮑菇電子兌換券1張，可兌換時間為10月13日至10月31日，數量有限、送完為止；加碼還有6塊咖哩炸雞桶來電預訂可享329元優惠價，提醒有部分門市不適用此活動，也不得與其他優惠併用。

●達美樂

達美樂即日起至10月10日祭出外送限定「3個小披薩499元」、「3個大披薩799元」共2大優惠；另加碼還有外帶「大／小披薩1個半價吃」及外送「披薩買大送小」等好康。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至10月10日於全門市祭出「雙食慶典」活動，期間爽吃6隻小雞腿（原味／檸檬）再加經典泡菜1盒只要139元，還可享「飽足加購優惠3選1」，可用25元加購指定飲品、35元加購地瓜薯條、45元加購呱呱包。

●必勝客

必勝客即日起於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至10月15日於MOS Order App「安心取溫馨送」祭出「摩斯咖啡買10送10」優惠，加碼至10月31日還有「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組優惠價110元。

▲漢堡王霸王省優惠券爽吃買1送1。※點圖可放大※

●漢堡王

漢堡王即日起至10月31日祭出最新「霸王省優惠券」，一共有7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

●拿坡里

拿坡里即日起至10月31日祭出「炸雞買1送10」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至10月31日也祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

●bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN即日起至10月31日於全門市推出「10月壽星優惠」活動，凡是10月壽星持身分證件（身分證／健保卡等）到店內用或外帶，即可免費多喝「可樂」1罐，而生日是10月10日者加碼送「安妞薯球」1份，提醒此優惠每人每次限換1組。

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