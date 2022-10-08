　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

炸雞買1送10！「11家速食店」優惠快看　麥當勞、漢堡王搶吃買1送1

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲11大速食店連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控這篇要收！《ETtoday新聞雲》整理11家速食店祭出的「連假限定」優惠，除了麥當勞、繼光香香雞、漢堡王可以爽吃指定品項買1送1外，拿坡里還推炸雞買1送10，肯德基則有加1元多1件等好康，今天就衝領一波小確幸。

▲▼麥當勞豬肉滿福堡買1送1。（圖／業者提供）

▲麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽。

●麥當勞
麥當勞於10月10日在APP祭出限時1天「雙十節專屬任務」，一口氣祭出「8大品項買1送1」優惠，只要花10積分參與遊戲，就有機會獲得「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券。

另加碼於有販售肉桂捲之門市也推「McCafe肉桂捲買2送1」優惠，10月7日至10月20日限定登場。

●肯德基
肯德基即日起至10月10日在全門市推出「3款人氣套餐優惠組合」，其中，「青花椒雙拼歡聚餐」可以吃到3塊青花椒香麻脆雞加3塊咔啦脆雞、4塊上校雞塊、2份中薯及原味蛋撻1盒，較原價打出67折優惠，而「柚香柚甜雙拼歡聚餐」則內含3塊柚香柚甜咔啦脆雞加3塊咔啦脆雞、1份中薯、1份雙色轉轉QQ球及原味蛋撻禮盒1盒，較原價下殺65折吃，還有最經典「啦連假歡聚餐」，有6款咔啦脆雞加6顆原味蛋撻、1瓶百事可樂，較原價有66折折扣。

且再加碼於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「4塊上校雞塊／「咔啦脆雞1塊」。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂有外帶大小披薩半價吃優惠。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至10月10日限時3天於全門市祭出「蒜脆杏鮑菇買1送1」，提醒限會員才可享優惠，期間只要至店裡購買杏鮑菇（組合或單點皆可）就送杏鮑菇電子兌換券1張，可兌換時間為10月13日至10月31日，數量有限、送完為止；加碼還有6塊咖哩炸雞桶來電預訂可享329元優惠價，提醒有部分門市不適用此活動，也不得與其他優惠併用。

●達美樂
達美樂即日起至10月10日祭出外送限定「3個小披薩499元」、「3個大披薩799元」共2大優惠；另加碼還有外帶「大／小披薩1個半價吃」及外送「披薩買大送小」等好康。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至10月10日於全門市祭出「雙食慶典」活動，期間爽吃6隻小雞腿（原味／檸檬）再加經典泡菜1盒只要139元，還可享「飽足加購優惠3選1」，可用25元加購指定飲品、35元加購地瓜薯條、45元加購呱呱包。

●必勝客
必勝客即日起於全門市、官網祭出限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至10月15日於MOS Order App「安心取溫馨送」祭出「摩斯咖啡買10送10」優惠，加碼至10月31日還有「經典蛋堡及大杯冰紅茶」2組優惠價110元。

▲▼漢堡王9、10月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王霸王省優惠券爽吃買1送1。※點圖可放大※

●漢堡王
漢堡王即日起至10月31日祭出最新「霸王省優惠券」，一共有7大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、香濃起司脆雞堡、中杯可樂、中份薯條、辣薯球全買1送1，再來是超俗個人餐56折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+雞塊及中杯可樂，通通省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「多人分享餐」、「超值早安餐」以及「期間限定」等優惠，整張券可是現賺超過2200元；且於官網消費消費券內商品，滿額再輸入專屬優惠碼還可享好禮3選1，滿滿199元輸入「BKSALE」送中份辣薯球、滿399元輸入「BK399」送中份洋蔥圈、滿399元輸入優惠碼「BKFREE」則可享免運。

●拿坡里
拿坡里即日起至10月31日祭出「炸雞買1送10」優惠，期間只要於炸雞專賣店購買「1公斤腿排桶」就送「10隻原味胡椒雞翅」，且只送不賣，還可用53折折扣就能一次爽吃雞腿排、雞翅，划算爆表，趕緊衝一波。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至10月31日也祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至10月31日於全門市推出「10月壽星優惠」活動，凡是10月壽星持身分證件（身分證／健保卡等）到店內用或外帶，即可免費多喝「可樂」1罐，而生日是10月10日者加碼送「安妞薯球」1份，提醒此優惠每人每次限換1組。

【你可能也想看】

►嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽
►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩
►無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

►你一定會喜歡的「咖啡隨行杯」特價599元！方便好用、顏色超美

ET快訊
只有一點點！18歲「豪乳正妹」下場慘　求饒畫面曝光
拿鐵33元喝！超商通路「雙十咖啡優惠」懶人包　英式紅茶也買1
五度性侵少女「新北獨臂狼」隔世17年獲釋　地方社群拉警報
「寶寶上捷運大哭」OL默默換車廂　媽媽追上來逼問一句讓她嚇瘋
國慶連假首日「國道3路段」一早塞到發紅！　6大地雷區曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

炸雞買1送10！「11家速食店」優惠快看　麥當勞、漢堡王搶吃買1送1

拿鐵33元喝！超商通路「雙十咖啡優惠」懶人包　英式紅茶也買1送1

女主播連假怎麼過？進駐智慧家電生活別墅！宜蘭住宿情報大公開

我選我路！找到人生的熱情就帥氣走下去　Johnnie Walker挺你走出自己的路

精品咖啡一鍵即享！Nespresso Vertuo重新定義「品飲時光」牛奶咖啡特調膠囊新上市

全聯也能買到「迪卡儂」運動用品！ 2大店中店引進品項超過300樣

宜蘭力麗威斯汀「智慧」滿屋？要Chill就要住LG ThinQ Room！

今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘　帶貨5000組

臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

廂型車停路邊遭撞損百萬　成衣商怨：只願賠我3成

男見超商新保冷設備！ 感應式門讓他直呼太帥

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

温昇豪、李杏爆緋聞首同台　自認倒楣：下次待久一點XD

遊客拍照遇鵝亂入嚇壞　表情裝鎮定下秒就落跑

炸雞買1送10！「11家速食店」優惠快看　麥當勞、漢堡王搶吃買1送1

拿鐵33元喝！超商通路「雙十咖啡優惠」懶人包　英式紅茶也買1送1

女主播連假怎麼過？進駐智慧家電生活別墅！宜蘭住宿情報大公開

我選我路！找到人生的熱情就帥氣走下去　Johnnie Walker挺你走出自己的路

精品咖啡一鍵即享！Nespresso Vertuo重新定義「品飲時光」牛奶咖啡特調膠囊新上市

全聯也能買到「迪卡儂」運動用品！ 2大店中店引進品項超過300樣

宜蘭力麗威斯汀「智慧」滿屋？要Chill就要住LG ThinQ Room！

今天揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

江宏恩《一家團圓》亮出「這款」三分鐘　帶貨5000組

臺中購物節最晶璽　10台酷跑機送給你

「老子有錢」下場慘！鷹眼讓他秒龜縮　前一秒霸氣嗆：沒東西可看

等待21年重返季後賽首戰告捷　水手4比0完封藍鳥

金融科技盛宴接力賽！　台北金融科技展10月搶先登場

今天衝了！手搖飲「連假優惠」懶人包　搶喝珍奶、烏龍拿鐵買1送1

「我家棉花糖會動」飼主曬家中超狂寵物　還有軟爛路霸不給過

鄰居機車停他家門口3天不動　屋主暴氣飆罵！網見1點「真的靠X」

議員參選人鄭建炘涉「北市首宗賄選」！檢諭令10萬交保

日媒：日本擬大增國防預算　5年共約10兆元

香蕉越彎越好吃？　農糧署推「香蕉知識大闢謠」釋疑

只有一點點！18歲「豪乳正妹」闖紅燈下場慘　深夜求饒畫面曝光

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

消費熱門新聞

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

超商通路「國慶咖啡優惠」一次看！

肯德基連假下殺6折！爽吃三大人氣炸雞蛋撻

超商通路雙十咖啡優惠懶人包！

10大速食店「連假優惠」先收下

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

全聯社團2022必買清單出爐！

麥當勞限時1天抽「8大品項買1送1

全聯也能買到「迪卡儂」運動用品

獨／女大生吃薯條驚見隱翅蟲　麥當勞退費　

好市多獨家上市「艾惟諾1公升裝燕麥保濕乳」

「11家速食店」連假優惠懶人包

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

更多熱門

相關新聞

A Cut牛排館回來了！10/15重新開幕

A Cut牛排館回來了！10/15重新開幕

配合台北國賓大飯店危老改建計畫，館內的A Cut牛排館只營運到7月15日，然後移師至富邦遼寧大樓（台北市中山區遼寧街177號）重啟爐灶，新餐廳經過2個多趕工裝修，今（7）日宣布A Cut牛排館10月15日重新開幕。

台中最美「草地餐酒會」點燈超浪漫

台中最美「草地餐酒會」點燈超浪漫

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

關鍵字：

美食情報美食雲雙十速食優惠懶人包.買1送1

讀者迴響

熱門新聞

愛愛叫越大聲＝越舒服？許藍方羞揭「看這2點最準」

即／全球最大加密貨幣交易所「幣安」被駭！32億飛了

48歲男腦梗塞亡！醫一問驚：炒菜放「這」很傷血管

寶寶大哭！OL默默換車廂　媽竟追上來逼問

王瞳搬離心碎蘆洲租屋處　「限定繼承」艾成500萬債務

當保全遭家人嫌「沒出息」！內行揭薪資：贏一堆人

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

馬斯克：把台灣設為「特別行政區」　防止衝突

舊愛最美？年底前有可能復合3組星座

大難前兆？漁民捕獲地震魚　民眾憂地牛翻身

晚安小雞探「彰化鬼樓」被流浪漢追殺　1舉動遭質疑

女歌手突擊前任婚禮獻唱　報復渣男小三

快訊／《原子少年》小孩將暫停演藝事業

深夜開BMW遭追逐！以為「仇家追殺」嚇報警

正妹摔角手離世！享年30歲

更多

最夯影音

更多
要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！

要求博愛座讓給小孩惹議　港人嗆：怕跌倒去搭計程車！
到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

到底誰嚇誰？站後方要突襲　結果阿公反被嚇到軟腳XD

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

被千年冤魂持黑令旗附身　詭異大笑！城隍降駕調解

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

女生才懂！月經來的那幾天　「睡覺仰躺」還是漏超崩潰

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

謝忻宣布「清理朋友關係」！　小甜甜認了：已經很少連絡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面