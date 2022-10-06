無兌換期限、可以寄杯！　超商「大杯經典拿鐵33元」連喝4天

▲全家經典拿鐵下殺6折喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控繼續囤！全家全門市祭出限時4天「大杯經典拿鐵2杯65元」優惠，每杯下殺6折，不用33元就能喝到，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人限買5組，明（7）日正式開搶；期間加碼還有指定酷繽沙、雪糕等買1送1，把握機會來省荷包。

全家10月7日至10月10日連4天於全門市推「Let’s Café大杯拿鐵2杯65元喝」優惠，每杯售價不到33元，相較原價可是有6折折扣，還開放APP寄杯跨店取、互換冷熱，每人上限最多可買5組，且無兌換期間，把握機會囤；除外，門市加碼還有「經典黑炫拿鐵酷繽沙」、「可口可樂」及「黃亞細胡椒白醬雪糕／海底撈花椒奶茶雪糕任選任選」通通買1送1，買到就是省到。

▲OK限時3天美式、拿鐵買2送2。

另，OK mart也將於10月8日至10月10日連3天在全門市推出「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2（同品項）」優惠，加碼祭出逾400件商品凡選擇15元以上的飲料、糖餅任2件，即可參加抽抽樂活動，最高下殺1折就能帶回家。

【你可能也想看】

►快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」 只有1個月

►睽違4年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸 網激推「1吃法」超解膩

►先筆記！ 手搖飲「珍奶買1送1」限時3天搶喝