嗑爆大薯、豬肉滿福堡！　麥當勞「8大品項買1送1」限時1天抽

▲麥當勞限時1天「8大品項買1送1」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們先筆記！為慶祝雙十連假，人氣速食品牌「麥當勞」宣布於APP祭出限時1天「雙十節專屬任務」，只要完成專屬任務就有機會獲得「8大品項買1送1」券，像是大薯、雞塊、勁辣雞腿堡、豬肉滿福堡等通通有，且門市還加碼推限時2周「肉桂捲買2送1」優惠，絕對不能放過。

▲豬肉滿福堡也有買1送1。

麥當勞將於10月10日在APP推出「雙十節專屬任務」，一口氣祭出「8大品項買1送1」優惠，只要花10積分就能參與遊戲，有機會獲得「單點大薯買1送1」、「單點4塊麥克雞塊買1送1」、「單點勁辣雞腿堡買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點酥嫩雞翅買1送1」、「單點冰炫風（限OREO）買1送1」、「單點豬肉滿福堡買1送1」及「現烤焙果買1送1」等優惠券；10月7日至10月20日則再加碼於有販售肉桂捲之門市祭出「McCafe肉桂捲買2送1」。

▲21PLUS、21風味館限時買指定分享餐送薯餅。

另，21PLUS、21風味館即日起至10月31日也祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且加碼送英文字母造型薯餅1份，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

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