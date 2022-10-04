睽違6年！麥當勞「洋蔥圈」悄悄回歸　網激推「1吃法」超解膩

▲麥當勞洋蔥圈悄悄回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

睽違6年！人氣速食店「麥當勞」的「洋蔥圈」悄悄回歸了，使用整顆新鮮洋蔥切圈製成，搭配金黃麵衣，熱熱吃香氣十足，即日起限定2個月開賣或售完為止。另，肯德基近日也推出超狂「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡裡夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，每一口都超罪惡，趕緊衝了。

▲▼洋蔥圈裹粉後酥炸擁有金黃外皮，熱熱吃香氣十足。

麥當勞「洋蔥圈」回來了，選用整顆新鮮洋蔥切成圈，接著裹上麵衣下鍋油炸成金黃色外表，熱的時候大口咬下香酥好吃，尤其網友還激推搭配番茄醬沾著吃更美味，還能解膩，即日起至12月20日限定開賣或售完為止，並提供單點或套餐加價等選擇，每袋則約有5至7個洋蔥圈。

▲肯德基全新「雙層青花椒咔啦雞腿堡」限時吃。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基青花椒系列近日也推出全新超狂「雙層青花椒咔啦雞腿堡」，漢堡內直接夾入2塊酥脆多汁、裹滿青花椒麻醬的咔啦雞腿排，每一口都能吃到香麻滋味與酥脆爽感，即日起至10月24日限時開賣。

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