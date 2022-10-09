國定古蹟原台南水道　雙十連假盛大歡慶「水道水百年」

▲台南山上花園水道博物館為慶祝建啟用百週年，9日舉行盛大的慶祝儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館為慶祝建啟用百週年，9日舉行盛大的慶祝儀式，除了邀請《無獨有偶》、《布拉瑞揚》、《銀河谷音》等劇團輪番演出外，並透過AR科技，重現當年水道運作模式，讓參加民眾穿越時空，與百年前的技師合影，重現百年風華。

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台南山上花園水道博物館的前身是「台南水道」，是日治時期提供台南地區自來水的設施，從1922年完工啟用，迄今正好百年，雖然設備已經停止運作，但因保留完整日治時期淨輸水系統，生態、文史資源豐富，加上獨特的建築結構、機械設備，如今是國內唯一水道設施的國定古蹟，2019年開園迄今已逼近150萬人次到訪。

市長黃偉哲感謝文化部、立委郭國文及眾多關心人士協助，讓水道博物館獲得2700萬元補助，改善軟硬體並順利籌辦一系列紀念活動。她表示，山上水道園區經過許多人、許多單位努力活化國定古蹟，他表示歷史不是死板板教科書，而是活化在生活之中，希望透過古蹟活化，讓更多人能夠了解、進一步喜愛歷史。

黃偉哲還與文化部政務次長蕭宗煌、日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史利用AR裝置，跨越時空與百年前的水道工程師們，包括曾任台灣總督府土木部技師，被譽為「台灣水道之父」的濱野彌四郎及當時的部屬八田與一等人「合影」，不少遊客在旁也覺嘖嘖稱奇，陸續跟進拍照。

今天是國慶連假第2天，加上活潑節目吸引，上午園區就湧入超過兩千五百名親子遊客，館方表示，下午還有精彩的動物大遊行以及布拉瑞揚舞團表演，預計今天將會有超過5千人一起來慶祝水道啟用一百年，將創下疫情以來最佳紀錄。