希望家園行善傳家　做工行善家庭志工雙十連假修破屋

▲台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，雙十連假仍兵分多路前往安南區、麻豆區、大內區、下營區及官田區進行二手家具封膜與弱勢家庭房屋修繕服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲提倡「希望家園」施政理念，勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，雙十連假仍兵分多路前往安南區、麻豆區、大內區、下營區及官田區進行二手家具封膜與弱勢家庭房屋修繕服務，而麻豆區、大內區分別為第192、193戶完工，其中更有夫妻檔、全家福等家庭志工共襄盛舉，使修繕服務更有家的味道。

勞工局做工行善志工團隊充滿服務熱忱，更有家庭成員一起出動做公益。８日國慶連續假期第一天，油漆工會志工邱重欽及吳鳳娥賢伉儷就一起前往下營協助修繕，９日社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長與妻兒（林佳香、梁宗翰）全家福，及該協會李俊平與陳美華賢伉儷、楊伯池與陳秀琴賢伉儷、歐陽輝安與梁美淑賢伉儷等四組家庭志工，一起前往官田二手家具倉庫整理前由木工及油漆志工修復完成的家具。在工作中可見他們絕佳的默契，家庭志工們表示，在連續假期跟家人出來做公益，也是另一種形式的家庭聚會，而且更加有意義，雖然辛苦卻也特別開心，另台南市紙類加工職業工會葉孟昌理事長昨日兒子婚宴利用喜氣傳遞愛心捐助修繕材料費用。

位於麻豆區的陳姓修繕戶，「做工行善團」的泥水、電氣、金屬、鋁製品、木工、油漆志工已協助搭建屋頂鐵皮、安裝鋁門窗、衛浴水管、化糞池並配置電線，亦完成廚房、浴室牆壁、臥室地坪磁磚施工及牆壁油漆粉刷美化施工，另正懿企業有限公司於10月3日協助安裝拉門，今日由電氣志工協助安裝燈具、衛浴設備及廚具，完成第192戶。

大內區周姓修繕案主目前獨居，其所居房屋屋瓦已老舊且漏水嚴重，經濟能力有限無力自行修繕， 日前由金屬工會志工協助屋頂修補，今日由另一組泥水工會志工進行屋瓦更換作業，完成第193戶。

安南區的蔡老翁獨自居住在老舊房屋，現年80歲，太太已往生，子女經濟狀況亦不佳無法協助修繕，蔡阿公目前生活仰賴每月約7千多元的老漁津貼，因年邁已無法工作，只能勤儉度日。家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，「做工行善團」修繕團隊在評估後，10月初陸續由電氣志工進行斷電以便後續施工作業，泥水志工協助拆除，金屬志工搭建屋頂鐵板，昨日木工志工進行屋頂瓦條處理施工，今日及明日(10/10)泥水志工協助修補屋瓦及牆壁粉刷修補施工。



木工工會志工昨日除前往安南區修繕外，9日也至下營進行修繕。另社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長，號召團隊至官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，替整修好的二手家具包覆透明塑膠膜，妥善存放以便贈送給需要的修繕案家。二手家具倉庫是黃偉哲市長上任後成立，媒合許多單位團體例如台南大學附設中小學圖書館汰換的書櫃、書桌及南科台積電宿舍汰換的床組……等，由木工及油漆工會志工整修，再由志願服務協會志工協助封膜，即可隨時提供給修繕弱勢戶使用，資源循環再利用，將垃圾變黃金。

王鑫基局長表示，感謝「做工行善團」修繕志工夥伴的付出，勞工局集結眾人的力量，盡量湊出時間完成密集的修繕服務，從國慶假期前夕到連假結束排滿修繕期程，希望盡快讓弱勢有個能安心居住的家，落實市長「希望家園」讓弱勢安居的良善理念。