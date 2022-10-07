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波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果35秒影片回擊讓網笑翻：讚！夠機車

▲▼波蘭「台灣囝仔」宣戰　百靈果35秒影片回擊。（組圖／翻攝百靈果News、斯坦-波蘭ê台灣囝仔）

▲百靈果News、斯坦-波蘭ê台灣囝仔。（組圖／翻攝百靈果News、斯坦-波蘭ê台灣囝仔）

記者鄒鎮宇／綜合報導

波蘭籍網紅「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」（過去為「斯坦-波蘭人說中文」）時常在波蘭評論台灣時事，近日與知名Podcast節目「百靈果News」宣戰，要透過直播辯論。對此，百靈果的主持人Ken於7日晚間發出影片回擊，讓網友笑翻說「讚！夠機車」。

臉書匿名粉專「詹姆士的訐譙時間」發文指控百靈果後，百靈果開出獎金，歡迎詹姆士露面上節目談話，然而此舉引發許多詹姆士粉絲不滿，認為百靈果的行為是公開懸賞，斯坦也加入譴責的行列，頻頻發文要求百靈果直播面對。

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對此，百靈果的主持人Ken於7日PO出影片表示，斯坦之前罵他們罵很兇，他也不懂為何對方如此討厭他們，但他們認為做直播太無聊，還是喜歡以實體的方式訪談，「而且你叫我們買機票讓你飛來台灣，Why？」

「可是」，Ken突然話鋒一轉說，他跟主持人凱莉都剛好沒去過波蘭，「所以呢，我們可能會剛好去波蘭玩一玩」，並要斯坦追蹤他們的社群，「那你就會知道我們什麼時候去波蘭，去的時候記得私訊我們」。

斯坦-波蘭ê台灣囝仔 這是給你的情書，記得看到最後喔！ Fist bump

百靈果News 發佈於 2022年10月7日 星期五

網友看完紛紛留言，「讚！夠機車」、「這個更好主場換人，不接戰的就好笑了」、「Ken的臉好討厭...但我好喜歡XDDD」、「又找到一個出國玩的理由了」、「既然人家都說百靈果有錢，他們直接飛波蘭。天啊！Ken做事情真的很百靈果style」、「讚讚！百靈果超有誠意的」、「我到現在還是搞不清楚為什麼斯坦會加入這局」。

對此，斯坦也馬上在該則影片下方回應，「欸不是吧！所以到底有沒有要『辯論』啊？講清楚很難？沒人要看你們人在哪吧～ 如果來波蘭是來辯論的話記得回覆辯論地點，或是我幫你們找辯論地點也可以啦～ 貼心提醒波蘭英文不太通，需要我介紹波蘭翻譯嗎？」

據悉，波蘭籍網紅斯坦是台灣女婿，起初創立粉專「斯坦-波蘭人說中文」，以熱愛台灣、立場鮮明地談論時事吸引不少粉絲，於2021年底開始長居波蘭，並將粉絲專業改為「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」。

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