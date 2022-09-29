曾向俄軍喊話　阿諾訪納粹集中營舊址誓言對抗仇恨

▲阿諾史瓦辛格誓言對抗仇恨。（圖／路透）

文／中央社奧斯威辛28日綜合外電報導

美國好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）今天造訪納粹德國在波蘭的集中營舊址，誓言要對抗仇恨、偏見與歧視。

路透社報導，今年75歲的阿諾，出生於奧地利，他的父親曾經是納粹黨員，在第二次世界大戰期間曾加入德國軍隊。

阿諾今天造訪了波蘭前納粹德國奧斯威辛－比克瑙集中營（Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp）舊址。





▲阿諾史瓦辛格到波蘭奧斯威辛集中營參訪。（圖／路透）

他與奧斯威辛猶太中心基金會主席柏格森（Simon Bergson）一同造訪此地，柏格森的父親是納粹大屠殺倖存者。

阿諾告訴記者，柏格森在二戰後出生於美好的猶太人家庭，而他的父親曾參與納粹的戰爭，並且曾是德國軍人，但在一個世代後，他們兩人來到此地，共同對抗偏見、仇恨與歧視。

在俄烏戰爭爆發後，阿諾今年3月時曾在社群媒體上發布的影片中提到，自己的父親曾有加入納粹的不光彩歷史，藉此向俄羅斯軍人喊話，呼籲他們看清事實真相。