登山女神素顏被酸像40歲！美女律師怒PO「自拍原圖」：怎麼了蛤！

▲登山女神曾格爾 。（圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「登山女神」曾格爾被鏡週刊爆料跟已婚富商泡湯過夜，遭正宮提告求償200萬。事後，有網友貼出曾格爾無修圖照酸「30歲長得像40歲。」對此，美女律師李怡貞看到媒體報導網友評論後直言，「我就問！！！！40歲怎麼了蛤？！！」

曾格爾偷吃風波延燒，一名自稱是正宮好友的網友在PTT貼出曾格爾無修圖的照片，吸引大批網友朝聖。此外，也有網友發現，曾格爾PO上社群的照片，幾乎都是帶妝登頂。

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▲網友貼出曾格爾未修圖的照片。（圖／翻攝自PTT）



美女律師李怡貞看到報導後直言「請媒體自律！」表示，「我就問！！！！40歲怎麼了蛤？！！」並附上手機原圖自拍說「我40歲原圖阿捏」。

▼李怡貞律師PO出自拍照。（圖／翻攝女人大律師李怡貞 臉書）



此外，李怡貞也調侃地說，她想挑戰極限「全台到處開庭」，「想挑戰每個法院都跑一個案件，求抖內150萬就好，不收四方金（刈金，金紙）」。

網友看完李怡貞的自拍照後紛紛留言，「李律好有知性美」、「40這個狀態極好，別氣別氣」、「40歲怎麼了，早餐店和菜市場的大姐都還是叫我妹妹」、「李律師很有女人味」、「38歲已被貼上大嬸標籤QQ」。

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