立崧食品「500隻改標生烏骨雞」竄全台！檢當庭逮捕業者聲押獲准

記者白珈陽／台中報導

立崧食品被爆涉嫌販賣過期商品，還出貨給知名賣場及直播主，張姓業者雖出面喊冤稱是遭前員工挾怨報復，但檢方調查後認他涉有重嫌，4日複訊後以30萬元交保；台中地檢署後續追查，發現立崧出廠的改標生烏骨雞，已流入南投、高雄、台南、雲林、台中等地的上下游廠商，共查扣500多隻該產品，7日將他傳喚並當庭逮捕，向法院聲押獲准。

▲台中地檢署檢察官指揮保七、衛生局等單位，搜索立崧食品相關廠商。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署表示，接獲檢舉後，檢察官馬鴻驊指揮保七、台中衛生局等相關單位，5日展開第一波查緝行動，當時認立崧食品張姓業者、廖姓女會計，違反食品安全衛生管理法、詐欺及偽造文書等罪嫌，分別諭知具保30萬元、15萬元；後續深入追查相關食品流向，發現商品已輾轉運往外縣市，同日於南投縣草屯鎮某公司，扣得改標生烏骨雞約100餘隻。

昨日檢方展開第二波查緝，同步前往高雄市、台南市、雲林縣、台中市的上游生產廠商與下游販售商，共查扣400餘隻，得以避免相關產品流入市面。

▲檢方共扣得500餘隻改標生烏骨雞食品。（圖／台中地檢署提供）

台中地檢署今日再傳喚張姓業者到案說明，檢察官訊後認他涉犯行使偽造私文書、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽標記、詐欺取財等罪嫌重大，有串供、滅證、逃亡之虞，有羈押理由及必要，當庭將他逮捕，向法院聲押獲准。