吳鳳科大首辦外籍生就業實習博覽會　200工作機會助落地生根

▲▼ 吳鳳科大首辦外籍生就業實習博覽會 。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據教育部統計資料，110年度有9萬2,963位外籍學生正在臺灣就學，其中吳鳳科大505位、南華大學628位、中正大學368位、嘉義大學435位。外籍生Work in嘉義Live in台灣，嘉義縣政府勞工暨青年發展處為協助嘉義地區外籍生畢業後順利留在台灣就業，提供給外籍生生根嘉義學以致用的機會，推動「嘉義縣留人留才-精準就業計畫」，10月7日(五)上午於吳鳳科技大學生有樓1樓廣場舉辦「2022外籍生就業暨實習博覽會」活動。



活動當日勞動部勞動力發展署劉邦棟分署長、嘉義縣政府勞工暨青年發展處、產業界等代表齊聚會場，現場有多家廠商提供職缺，歡迎在臺灣就學的外籍生，把握機會來嘉就業。現場設攤廠商相當多元，包括勤誠興業、嘉鋼精密工業、程泰機械、阿里山英迪格酒店、佐登妮絲等國際大廠釋出逾200個工作機會，以面對面晤談達成職缺與人才媒合，提昇求職與求才效率，達到雙贏的成果。



吳鳳科大蔡宏榮校長表示，為協助嘉義地區外籍生未來畢業後順利留臺就業，本校首辦外籍生就業暨實習博覽會，由嘉義地區廠商提供職缺，現場由外籍生與廠商直接互動與面談，外籍生可以畢業即就業，廠商亦能順利地覓得適當人才，透過本次的就博會活動，也讓更多外籍學子前來企業攤位諮詢實習與就業資訊，提早了解台灣職場及工作機會。