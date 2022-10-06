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電動代步車停在水溝上...雲林警細心察覺救出老翁　家屬感動哭了

▲雲林一名黃姓老翁騎乘電動輔助車外出跌落水溝，幸獲警員執勤發現送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名黃姓老翁騎乘電動輔助車外出跌落水溝，幸獲警員執勤發現送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

電動代步車讓行動不便老人燃起走出戶外的自由嚮往，鄉下常見的景象在這名警員眼中不一樣。雲林西螺警分局埤源派出所警員王證喬騎機車執勤行經頂崙路，瞄到一部電動輔助車停像廢棄般棄置水溝上方，心細的他立即迴轉查看，驚見輔助車的主人早已摔進溝裡多時，隨即一把將黃翁從水溝裡救出送醫，其細心機警獲鄰里讚賞。

西螺警分局指出，埤源派出所轄區一名黃姓老翁(83歲)日前騎乘電動輔助車外出，疑因操作不慎而跌落水溝，輔助車於水溝上傾倒，行動不便的老翁手部及臉部擦傷，據老翁所述，距離跌落與獲救長達十多分鐘，當下叫天不應叫地不靈真的嚇壞了，所幸警員眼尖發現，察覺異狀多一分心才能獲得救援，實在幸運。

▲雲林一名黃姓老翁騎乘電動輔助車外出跌落水溝，幸獲警員執勤發現送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃翁與女兒特地前往埤源派出所向警員王證喬道謝，一見到救命恩人都紅了眼眶，頻頻拭淚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員王證喬在路過民眾一同協助下，救出黃翁後並立即通報救護車到場協助送醫救治，並連繫鄰近東興里及廣興里里長協助辨識身分及順利找到家屬並通知到院陪老翁就醫。昨（5）日下午黃翁與女兒再度至埤源派出所，親自向警員王證喬致謝，黃翁女兒紅著眼匡表示，當時若無人搭救，後果將不堪設想，相當感佩王證喬的機警及熱心助人。

▲雲林一名黃姓老翁騎乘電動輔助車外出跌落水溝，幸獲警員執勤發現送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日黃翁與女兒特地前往埤源派出所向警員王證喬道謝，一見到救命恩人都紅了眼匡頻頻拭淚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，黃翁道謝時還準備了一個紅包欲答謝警員王證喬的救命之恩，警員婉拒黃翁並說明急難救助係警方職責所在，為讓黃翁心安，最後王證喬僅收下紅包袋將現金還予家屬，並向黃翁表示其平安無事便是最好的回報。

王證喬為警專24期畢業，從警已逾15年，於9月16日甫從新北市政府警察局統調回到故鄉雲林，在最短時間內熟悉轄區地理環境，本案落實勤務並熱心救人，獲鄰里讚賞。西螺警分局表示，由於該路段筆直且寬敞，過往人車未必能發現黃翁急須救援，所幸王證喬執勤路過，且展現過人的觀察力，立即發掘危害與急難。

▲雲林一名黃姓老翁騎乘電動輔助車外出跌落水溝，幸獲警員執勤發現送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲王證喬為警專24期畢業，從警已逾15年，於9月16日甫從新北市政府警察局統調回到故鄉雲林，在最短時間內熟悉轄區地理環境，本案落實勤務並熱心救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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