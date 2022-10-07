快訊／國家警報響了！雨區擴大11縣市　大雷雨狂炸宜蘭1小時

記者李姿慧／台北報導

東北季風影響，豪大雨轟炸整天，氣象局傍晚擴大對11縣市發布超大豪雨、豪大雨特報，其中對宜蘭縣發報大雷雨訊息，雨勢將狂炸1小時至下午17時15分。

▲東北季風影響，部分縣市出現大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象局下午也對宜蘭縣發布災害告警訊息，提醒將發生大雷雨，預計持續至17時15分。

氣象局今(10/7)下午16時10分發布對11縣市發布豪雨特報，氣象局表示，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨。

氣象局指出，大臺北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，南部地區、基隆北海岸及嘉義、南投、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

超大豪雨：宜蘭縣

豪雨：臺北市山區、新北市山區、花蓮縣

大雨：基隆北海岸、南投縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣山區

▲氣象局對11縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

另外氣象局16 時18分也對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息(PWS)，持續時間至17時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

宜蘭縣：南澳鄉

▼氣象局對宜蘭發布大雷雨訊。（圖／氣象局）





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