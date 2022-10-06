失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

▲雲林專勤會獲報有失聯移工隱居民宅常聚會飲酒，前往查緝一舉逮獲5名外籍男子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣專勤隊結合雲林縣警察局、雲林縣調查站、雲林查緝隊及雲林縣政府勞青處等單位，動員大批人力於人口聚集熱點進行查緝，結果查獲31名失聯移工及非法雇主，其中5名失聯移工趁遭逮時正在聚會飲酒完全反應不過來，全被帶回查辦及收容並擇期執行遣返，相關違反就業服務法事證也將函送勞政主管機關依法重罰。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊接獲線報，指1處民宅經常有外來人口聚餐飲酒，影響社區民眾安寧，經多次埋伏蒐證後見時機成熟，經屋主同意進入查察，發現有數名打赤膊的越南籍男子聚集飲酒，酒酣耳熱之際對於眼前出現移民官竟毫無反應，經查證後全是失聯移工，束手就逮全數帶回調查。

日前結合相關單位共動員16名人員針對外來人口聚集熱點執行查處，共查獲23名非法外來人口及8名非法雇主，其中一處為太陽能廠，一失聯移工男子見到移民官心虛狂奔，在移民官追捕加上優勢警力及嚴密的包抄下，順利逮捕該名失聯移工男子，並依規定帶回收容並追查非法雇主及仲介。

▲雲林縣專勤隊聯合相關單位，動員大批人力於人口聚集熱點執行查獲31名失聯移工及非法雇主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲呼籲民眾，切勿心存僥倖聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。

另外目前國際航班已逐漸恢復，鼓勵在臺逾期停(居)留的外籍人士儘速主動自行到案，如有相關問題可洽詢雲林縣專勤隊電話05-5346119。

▲雲林縣專勤隊於一處太陽能廠查獲失聯移工，男子拔腿逃跑仍遭優勢警力逮回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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