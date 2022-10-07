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迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！

▲▼ 迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！ 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲2022彰化縣三山國王客底文化節永靖街燈光秀。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

2022年彰化縣三山國王客底文化節即將到來，主辦單位永靖鄉永安宮於10月5日晚間舉行「三山國王客底文化節暨謝平安點燈儀式」，上百顆燈籠沿著東門路及永靖街掛起，合計一公里長的紅燈籠，歡迎民眾一起體驗永靖的客家常民文化。

永安宮，堪稱永靖七座三山國王廟的「廟王」，創建於清朝嘉慶年間，有著永保平安之意。永靖街為全台第一條私人建街，建街契約提及：「三山國王護國庇粵之神，宜建廟崇祀」，因此興建永安宮，奉祀著粵籍移民的守護神—三山國王，永安宮建於永靖街中心點，也成為了永靖客家文化代表的廟宇之一。

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▲▼ 迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！ 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲2022彰化縣三山國王客底文化節在永安宮。

彰化永靖鄉是中部最大福佬客聚落之一，隨族群融合，永靖說客語的人口少，多以閩南語為主，因此彰化縣三山國王客底文化節邀請在地文史工作者邱美都老師，一同討論如何傳承道地的客家文化，並做為永靖鄉共好協會、頂新和德文教基金會於今年12月份舉行的年度謝平安的暖身活動。

▲▼ 迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！ 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲2022彰化縣三山國王客底文化節眾人共同行禮。

頂新和德文教基金會在地耕耘25年，致力保存與傳承傳統文化，於2019年共同邀請永靖鄉全鄉，一起辦理永靖謝平安千人搓平安圓慶典，重返客家人濃厚的謝平安酬神祭祖精神。本著打造永靖鄉成人文宜居鄉鎮為目標的永靖鄉共好協會，也協助行銷推廣點燈儀式，邀請大眾共襄盛舉發現永靖之美，期望透過三山國王客底文化節，讓民眾重溫客家傳統節慶。

▲▼ 迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！ 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲2022彰化縣三山國王客底文化節點燈儀式。

「三山國王客底文化節暨謝平安點燈儀式」，10月5日晚間七點半於永安宮廟埕啟動，彰化縣副縣長林田富、彰化縣文化局局長張雀芬、彰化縣三山國王客家文化協會榮譽會長潘俊光等各界仕紳也一同到場共襄盛舉。燈區分布在永靖街及東門路上，期間限定至隔年春節，歡迎全國鄉親一起到永靖，白天逛逛永靖大啖美食，入夜後享受夏日晚風、欣賞燈光美景。

▲▼ 迎接彰化縣三山國王客底文化節　永靖燈籠街正式啟動！ 。（圖／頂新和德文教基金會）

▲永靖鄉永安宮東門路前燈籠點燈。

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