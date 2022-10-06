遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭，今日剪綵啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林長庚住宿長照機構今（6）日辦理啟用典禮，由雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美及雲林長庚紀念醫院院長黃東榮、長照機構負責人李靜怡共同剪綵。成為長期照顧服務法實施後，雲林縣第一家命名「住宿長照服務」機構，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。

雲林長庚住宿長照機構，位於雲林長庚紀念醫院六樓，佔地628坪，供常、短期需他人照顧者提出申請入住，窗外可見海線平原、風車及隔離水道美景，另外也結合雲林長庚紀念醫院醫療資源，可即時提供住民門診治療服務、緊急醫療、復健治療及血液透析治療，3人房月收3.3萬元、日收1100元；雙人房月收3.5萬元、日收1170元。

▲三床房可遠挑海線平原美景，空間寬敞。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣65歲高齡長輩人口高達19.7%，針對長照型住宿機構我們現在還需要1600多床，還有5家長照機構在籌設當中未來還會增加1017床，整理需求後盼可略減缺床壓力，目前都在努力當中，長庚紀念醫院以30床住宿型長照機構嘉惠鄉親，讓長輩在這邊能有長庚獲得非常舒適、安全的照顧。

▲雲林長庚住宿長照機構，位於雲林長庚紀念醫院六樓，佔地628坪，供常、短期需他人照顧者提出申請入住。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林長庚紀念醫院院長黃東榮表示，之前原計要設護理之家但中間有延宕，因縣府積極協助下，先籌設30床，主要還是人力問題缺乏，雲林長庚住宿長照機構由專業合格的護理人員及照顧服務員，協助住民的日常生活，提供24小時的機構住宿式照護及身心靈的支持，內設有佛堂及祈禱室，可便利沿海鄉鎮需長期照護服務者就近入住。

▲交誼、會客廳相當寬敞，大窗視野讓入住長輩可遠挑美景。（圖／記者蔡佩旻攝）



雲林縣衛生局長曾春美表示，照顧服務員短缺是長照機構常見的問題，雖然照顧人力不足，但台塑及長庚本於取之於社會，用之於社會，雖然照服員不足，仍用成本較高的護理人員來取代，在衛生局輔導下，先利用閒置病床先轉型為住宿型長照服務，滿足沿海地區民眾對長照的需求，以不辜負鄉親的期待。

▲雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美參觀機構內部。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林長庚住宿長照機構李靜怡負責人表示，機構啟用後，對於家庭中有失去自我照顧能力的長者、管路及造廔口患者、長期臥床之失智症患者、癌症患者、長期洗腎患者等，需短期或長期療養長者均可提供服務，入住期間由雲林長庚紀念醫院主治醫師定期訪視住民，並運用最優質的服務品質、專業的護理、營養與生活照護，為每位住民建構醫療及保健的全方位健康服務。

▲▼雲林長庚住宿長照機構，設有復健及遊具益智區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼對於長輩身心靈的支持，內設有佛堂及祈禱室。（圖／記者蔡佩旻攝）

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