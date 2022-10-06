　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭，今日剪綵啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林長庚住宿長照機構今（6）日辦理啟用典禮，由雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美及雲林長庚紀念醫院院長黃東榮、長照機構負責人李靜怡共同剪綵。成為長期照顧服務法實施後，雲林縣第一家命名「住宿長照服務」機構，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。

雲林長庚住宿長照機構，位於雲林長庚紀念醫院六樓，佔地628坪，供常、短期需他人照顧者提出申請入住，窗外可見海線平原、風車及隔離水道美景，另外也結合雲林長庚紀念醫院醫療資源，可即時提供住民門診治療服務、緊急醫療、復健治療及血液透析治療，3人房月收3.3萬元、日收1100元；雙人房月收3.5萬元、日收1170元。

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三床房可遠挑海線平原美景，空間寬敞。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣65歲高齡長輩人口高達19.7%，針對長照型住宿機構我們現在還需要1600多床，還有5家長照機構在籌設當中未來還會增加1017床，整理需求後盼可略減缺床壓力，目前都在努力當中，長庚紀念醫院以30床住宿型長照機構嘉惠鄉親，讓長輩在這邊能有長庚獲得非常舒適、安全的照顧。

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林長庚住宿長照機構，位於雲林長庚紀念醫院六樓，佔地628坪，供常、短期需他人照顧者提出申請入住。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林長庚紀念醫院院長黃東榮表示，之前原計要設護理之家但中間有延宕，因縣府積極協助下，先籌設30床，主要還是人力問題缺乏，雲林長庚住宿長照機構由專業合格的護理人員及照顧服務員，協助住民的日常生活，提供24小時的機構住宿式照護及身心靈的支持，內設有佛堂及祈禱室，可便利沿海鄉鎮需長期照護服務者就近入住。

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲交誼、會客廳相當寬敞，大窗視野讓入住長輩可遠挑美景。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長曾春美表示，照顧服務員短缺是長照機構常見的問題，雖然照顧人力不足，但台塑及長庚本於取之於社會，用之於社會，雖然照服員不足，仍用成本較高的護理人員來取代，在衛生局輔導下，先利用閒置病床先轉型為住宿型長照服務，滿足沿海地區民眾對長照的需求，以不辜負鄉親的期待。

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美參觀機構內部。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林長庚住宿長照機構李靜怡負責人表示，機構啟用後，對於家庭中有失去自我照顧能力的長者、管路及造廔口患者、長期臥床之失智症患者、癌症患者、長期洗腎患者等，需短期或長期療養長者均可提供服務，入住期間由雲林長庚紀念醫院主治醫師定期訪視住民，並運用最優質的服務品質、專業的護理、營養與生活照護，為每位住民建構醫療及保健的全方位健康服務。

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林長庚住宿長照機構，設有復健及遊具益智區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼對於長輩身心靈的支持，內設有佛堂及祈禱室。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林長庚紀念醫院本著取之社會、用之社會的理念，在國內人口持續老化之際，投入住宿式全日型長期照顧服務，嘉惠沿海需長期照護服務的家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►電動代步車停在水溝上...雲林警細心察覺救出老翁　家屬感動哭了

►失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

►「黑手」技保生的實力　國立斗六家商校長許永昌榮獲師鐸獎

►雲林驚傳現金賄選　村長候選人10萬捐廟「換3個字」...10萬交保

►牆裂成「敘利亞風格」　雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
賈永婕震怒「登山女神當小三」　聽完她一通電話爆哭
「被打到認不出」23歲兒慘死 　母淚求重判：希望他們都死
民進黨年底拿7縣市？　沈富雄打臉蔡阿嘎：有3個可能會輸
蕾菈水中全裸！　「超兇渾圓球體」看光
三重警打錯人還提告！無辜男今領通知書　新北警局長：我會負責
甄珍母子赴北京失聯1個多月　友急喊：打了上千通電話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

推動台東縣智慧城市　綠島高精度圖資暨3D實景建模成果今發表

2022國際自由車環台公路大賽屏東縣站開幕　全世界行銷台灣

破電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

浩子應徵《營業中》工讀生網笑瘋　一臉正經「月薪開4萬5」要哭了

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

汽、機車改裝噪音擾人　潮州聯合稽查告發5件違規

「2022新竹美展」　得獎作品即日起新竹市、縣同步展出

台東縣實施爆竹煙火管制時間　違者最高可罰3萬元

東港救護義消帶領醫療隨香客　連4天守護東港蝦米媽遶境

屏東監理站啟動國慶連假客運安全查核　民眾出遊好心安

遠眺海線平原風車水道美景　雲林長庚住宿長照機構正式啟用

推動台東縣智慧城市　綠島高精度圖資暨3D實景建模成果今發表

2022國際自由車環台公路大賽屏東縣站開幕　全世界行銷台灣

破電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

是否將邀站台？　陳時中曝與姚文智好交情：自然就好了

12天射6次飛彈！日本譴責北韓挑釁　岸田文雄怒批「無法容忍」

台東縣消防局提醒電器使用「五不一沒有」　讓您居家保平安

瓦城第三季營收年增逾47%　集團雙位數展店目標年底可望達陣

直擊！台南有最新10米高「巨型米奇米妮」　迪士尼控國慶連假就衝

林美秀開金嗓太震撼！　動力火車傻眼：要報金曲獎...玖壹壹答應寫歌

墾丁觀海樓新裝10／15啟用　屋頂音樂會一起賞鷹開「森」玩

阿嬤接孫子放學突然失蹤　發現被「5隻鬥牛犬」集體暴咬陳屍家中

深夜曬美食「不到半小時被送醫院」！　黃曉明突發2病：人不能太放縱

更生送暖愛在貓纜 幸運草市集活動

男「洗車場改裝愛車」釀禍　引擎蓋爆炸起火！老闆傻眼

地方熱門新聞

中友業者澄清：僅平衡鍊斷裂落下

嘉義街頭出現「單人座」迷你電動車

台南狼師猥褻女童　校方竟延誤通報

2022桃園鮮奶節　10/8日起楊梅區登場

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

台南市副議長林炳利告別式

德國國會友台小組參訪台南

新北運動經費「六都之末」　市府回應了

盧秀燕參加台中市潭雅神工業廠商協進會晚會：感謝共同努力拚經濟

台南刑大跟風飆創意

2022桃園眷村文化節　10/7至 16日展開　

傳台南文旦滯消　農友表示並無此事

彰化吉祥物命名投票開跑...網友又歪樓　

台南工作好找APP下載將破12萬辦線上抽獎

更多熱門

相關新聞

中壢運動中心淹水案　張善政：綠營根本逃避問題

中壢運動中心淹水案　張善政：綠營根本逃避問題

藍營最近對桃園八德、蘆竹國民運動中心工程品質提出質疑，昨天有市議員參選人指出連中壢國民運動中心出現淹水問題，遭綠營質疑是捕風捉影隨便攻擊；對此，國民黨桃園市長參選人張善政今(6)日表示：「我覺得他們（指綠營）永遠在逃避問題，市議員提出來的事情，他們應該舉證說問題到底在哪裡，不是說沒有這回事？我認為，市議員不會無的放矢。」

柯文哲批陳時中「製造大家困擾」

柯文哲批陳時中「製造大家困擾」

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

感覺民進黨「放棄陳時中」　柯文哲：做完民調發現不行了？

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

兩人再槓上！蔣萬安嗆名嘴抹紅　周玉蔻轟：別理他沒用、一家騙子

陳喊「會痛可說」　柯：典型傲慢

陳喊「會痛可說」　柯：典型傲慢

關鍵字：

雲林長庚紀念醫院住宿長照服務雲林長庚住宿長照機構2022九合一大選2022雲林縣長張麗善黃東榮

讀者迴響

熱門新聞

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」！前輩連開6砲

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

28歲男「每天1杯牛奶」卻得肝癌！醫師一問大罵

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

吳亞馨登記結婚！轉行從商甜嫁圈外男友

墨西哥鎮長遇襲亡　市政廳遭血洗18死「滿地屍體」

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

「寒露」來了！命理師：4生肖財運、桃花旺爆

信義區夜店門口「捕獲野生蔡依林」！超狂打扮曝

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

鴻海再拋「Model B電動休旅車」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面