國民黨竹竹苗組「科技連線」　謝福弘喊：我是堂堂正正的候選人

▲國民黨召開「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席朱立倫今（7）日攜手新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘共同召開「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會，宣示未來將打造竹竹苗科技連線，透過跨域合作帶給三縣市民眾幸福共好的未來。

朱立倫指出，竹竹苗推出的三位縣市長候選人都是實實在在做事、清清白白做人、腳踏實地為民服務的人選。爭取連任的楊文科是基層公務員、竹科出身，原本不被看好，但楊文科已成為新竹縣最好的領航者，讓新竹成為全台人口成長最快速、投資最多、進步最快的城市；林耕仁在基層服務二十多年，深知新竹市要發展就必須跟竹縣及苗栗結合；謝福弘也是在水利會工作了幾十年，也認為苗栗應該與新竹結合，成為客家文化發展的重鎮並共同發展科技。

▲新竹市長候選人林耕仁。（圖／國民黨文傳會提供）

謝福弘表示，若他當選縣長，一定將苗栗南北呼應，打造科技廊道，讓竹南與銅鑼兩大科學園區更快速擠進世界潮流。此外，他將打造關鍵樞紐的工商廊帶，由於苗栗距離新竹與台中之高速公路車程僅十幾分鐘，他要利用交通便利優勢，將人才、資金、商業、物流、倉儲通通帶進苗栗，讓苗栗產業打下良好基礎。

謝福弘強調，國民黨一直是苗栗縣最好的朋友，黨中央所提名的人選絕對能為人民創造幸福、為苗栗守護家園、讓縣民抬頭挺胸，他是國民黨堂堂正正提名的候選人，「11月26日，我謝福弘將帶領全苗栗的鄉親守住藍天，我要繼續撰寫藍天、藍軍持續執政的傳奇歷史」。

▲苗栗縣長候選人謝福弘。（圖／國民黨文傳會提供）

林耕仁表示，新竹市的交通長期以來被民眾詬病，主因就是政黨不同，造成合作變成空談，未來竹竹苗若能合作，一定能夠創造民眾的福氣；此外，在醫療環境方面，新竹市擁有四大醫院分院的醫療資源，未來三縣市將共同爭取設立醫學中心，來照顧竹苗100多萬人口。

林耕仁強調，應開闢竹科、竹南科學園區至銅鑼園區的科技廊帶，讓這些科技園區的從業人員能快速連接，也主張結合三縣市打造舒適減壓的環境，讓市民都能宜居宜住；在客家文化方面，也將結合竹縣與苗栗，讓客家文化更茁壯。目標是讓竹竹苗民眾都能安居樂業。





▲新竹縣長候選人楊文科。（圖／國民黨文傳會提供）

楊文科提到表示，只要有科技產業進駐，就能帶來地方繁榮、人民富庶，科技走廊對桃竹竹苗切身相關，他會積極擴展並自行解決供電和用水問題。此外，他要求中央應讓楊頭高架道路盡速動工，並規劃機捷延長至竹科再到銅鑼科，如此可結合新竹縣市捷運系統，高速公路塞車問題便可有效解決。他強調「道路若通，人就通，錢就通，貨就出得去，錢就進得來」。

楊文科指出，竹竹苗156萬人中，客家人就佔55.32％，客家文化是竹竹苗最優先事項。因此竹竹苗三縣市長都有共同認識，一定要復振客語，有客語，才有客家文化，才有客家人。明年除客家博覽會外，竹竹苗還將爭取世界客家論壇，要將客家文化發揚光大。



