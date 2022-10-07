趙少康揭兵役役期「年底前公告」原因　曝民進黨政府盤算

▲趙少康。（資料照／趙少康辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

日前國防部長邱國正備詢時表示，兵役延長問題相當急迫，預計今年年底前就會向社會大眾公布。對此，中廣董事長趙少康昨（6）日批評，台灣兵源不夠，國防部宣布延長役期已是預料中事，但蔡英文政府怕影響選舉，因此打算拖到年底再公布，批評蔡政府挑釁對岸牟取政治紅利。

隨著兩岸局勢升溫，美國有線電視新聞網國際台（CNN International）更於上月底宣布在台北開設分社，表示「台灣扮演著愈來愈關鍵性角色」，引發各界熱議。

趙少康表示，《紐約時報》說美國計畫將台灣變成「軍火庫」，顯示出兩岸的兵凶戰危，但台灣現在最大的問題在於「兵源不夠」，所以國防部宣布延長役期看來已經是板上釘釘的事。



趙少康說，役期要延長多久，蔡英文政府打算拖到年底再公布，但「蔡政府之心路人皆知」，就是怕影響選舉，所以選後才敢講，「因為他們怕一延長役期，年輕票就跑光了。」



趙少康表示，自己當預官的時候服2年兵役，至於特種兵則是要當3年，質疑「1年夠訓練出一個現代化的專業士兵嗎？」趙少康也喊話各界，必須好好想一想，再繼續讓蔡政府挑釁對岸牟取政治紅利，讓年輕人延長兵役上戰場，真的符合台灣的最大利益、全民的最大福祉嗎？