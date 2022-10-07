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最新民調：苗栗黃金交叉？　鍾東錦21.8%、徐定禎20.7%

▲▼左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

▲左起謝褔弘、鍾東錦、徐定禎、宋國鼎。（合成圖／謝福弘臉書、記者蔡文淵、徐定禎競選團隊、記者李毓康）

記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，傳統藍營鐵票區的苗栗卻陷入四咖督的混亂戰局，根據中華亞太菁英交流協會7日公布最新民調，無黨籍參選的議長鍾東錦目前以21.8％領先，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎以20.7％支持度暫居第二，第三為拿下11.5%時代力量參選人宋國鼎，國民黨參選人謝福弘支持度則僅剩8.7％。

根據民調顯示，目前在苗栗縣長「四腳督」的激烈選戰中，民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦分別獲得20.7％、21.8％的支持率，兩人選情膠著，而國民黨謝福弘、時代力量宋國鼎則分別為8.7％、11.5％的支持率，在「一定會投票」的選民當中，民進黨徐定禎則為27.6％、無黨籍鍾東錦26.4％，謝福弘、宋國鼎則都是10.4％。

中華亞太菁英交流協會分析，系出同門的謝福弘和脫黨參選的鍾東錦之間的大亂鬥越顯白熱化，而民進黨籍的徐定禎聲勢則是穩定不墜，時代力量提名的宋國鼎也有一定支持率，民進黨是否能打破72年來從未在苗栗執政的紀錄，從目前民調來看，將是「有機會、沒把握」。

在「看好度」部分，則是鍾東錦的29％領先徐定禎的22.3％、而謝福弘、宋國鼎則只有分別9.1％、3.6％。協會指出，隨著鍾東錦在本周傳出曾有傷害致死，加上他之前在記者會說，曾有殺人未遂、妨害家庭，以及國民黨是否黨紀處分苗栗縣長徐耀昌等都可能持續發酵，苗栗選情仍存在許多變數。

此次民調透過分層比例隨機抽樣法。以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後一碼隨機的方式抽取電話樣本。

該民調在95%的信心水準下，誤差約±3.02個百分點，民調調查區域內年滿20歲以上之成年民眾、時間自2022年10月3日至10月5日，取得有效樣本1,055份。

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