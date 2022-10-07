徐巧芯「陳吉仲超會掰=抄吉掰」　截圖瘋傳！律師驚吐88字

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農委會主委陳吉仲研究計劃抄襲案再爆新事證，而國民黨台北市議員徐巧芯，在網上脫口一句「陳吉仲超會掰=抄吉掰」，被截圖狂議論。對此，律師林智群搖頭評論此事，更驚呼「實在令人傻眼。」對此，徐巧芯在PTT回文解釋，反擊道「別人講的明明還離很遠，就給人家搖女權大旗搶著丟石頭，好不好笑啊？」

林智群稍早在臉書貼出截圖，只見徐巧芯寫出「抄吉掰」，用三字經的諧音大酸陳吉仲，這讓他不以為然，質疑「嗯...這個不是影射女性性器官的詞嗎？從一個女性政治人物口中講出來，實在令人傻眼。」

林智群接著表示，「粗俗的三字經沒女性器官，要罵到五字經才會提到女性性器官，那個是極度羞辱對方的話，我已經很多年沒聽過誰講到五字經了。」

▲林智群認為，其言詞相當不雅。（圖／翻攝自臉書臉書／林智群律師）

對此，網友們紛紛回應，「超沒水準的」、「要不是真的不懂，就是真的很沒品」、「自大，傲慢，硬拗，沒水準，沒口德，終究是會被淘汰的，拭目以待」、「搞不好人家根本不懂台語的意思」、「她不是女生嗎？這素質」、「一個人講話代表其氣質與水準，用低俗諧音來侮辱政務官很不妥」。

對此，徐巧芯在PTT回文解釋，「陳吉仲又抄襲又吉人又愛掰，簡稱不就是抄吉掰，好啦，頂多說超級愛掰，這跟他們提出的髒話三個字裡面，有兩個字的聲音都不一樣，只有掰是一樣的，到底哪裡一樣？是在哈囉。」

▲徐巧芯回文反擊。（圖／翻攝自PTT）

徐巧芯直言，「真的要翻譯，也是翻譯『抄吉．掰』，怎麼會在塔綠班眼裡剩下『抄．吉掰』，真的是想什麼就會看到什麼欸，我就從來沒有這樣想過啊！」

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