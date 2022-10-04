帥表弟「被女友綠」不想活了！他不解：條件超好　神開導被讚爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友前天晚上接到通知，帥氣又家世背景好的表弟，竟因女友亂搞輕生，幸好歷經4小時搶救，從鬼門關拉回；隔天，帥表弟終於清醒，而他的一番開導，獲得大票網友讚賞，直呼「說得太好了」、「最後一句我喜歡」。

網友在「爆怨公社」發文提到，「昨天晚上接到媽媽打來的電話，跟我說表弟輕生了，送到中國醫藥大學，因為姑姑、姑丈都在南部，過來需要時間，叫我先去醫院幫忙辦理手續，一路上我一直有疑問，一個爸爸是大型公司總經理，長得又帥到靠北的表弟，為什麼要輕生？等到警察把表弟家書給我後才知道，原來他女友亂搞。」

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經過醫護4小時努力搶救，凌晨4點，表弟的情況終於穩定下來，他則幫忙辦理住院手續跟批價，「表弟轉到病房後，我媽帶著姑姑、姑丈趕來，即使他們如往常一臉淡定，說是讓他痛一下才會得到教訓，但看到他們連拿手機的手都在抖，我就明白此時身為父母親的他們，比誰都還想第一時間進去，關心自己的寶貝兒子。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

到了早上約7點，表弟終於清醒，而原po以自嘲的口吻開導他，「林北178公分、105公斤，長得像農曆七月才放出來的，我都可以娶到老婆了，你長得這麼好看，你是在自X三小。」

眼看表弟沉默以對，他接著說，「不管女友再正，兄弟再好，如果你死了，固定每年會去你墳頭上香，在你墳頭流眼淚的只有你父母。你以為你自殺他們會自責？假屎拉。為什麼不更敢一點的活下去？以後你跟你真正的牽手走上紅毯那一刻，你再回頭看一下今天，就知道還好今天你活著。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

最後，原po為了讓對方打起精神，更故意提醒「批價的錢記得給我！」對於原po的一席話，網友們紛紛大讚，「希望他能因為家人的愛而清醒，然後記得批價錢要懂得加倍奉還」、「你是個好哥哥」、「很好的人生觀～希望表弟能受用」、「最後一句害我笑場」、「你句句中肯耶，特別是最後一句」。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



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