開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

▲外送員分享宵夜單的趣事。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

跑外送時最怕遇到客人不讀訊息、不接電話，只能待在原地乾等，一名外送員表示，將餐點送到人指定的地點，但對方訊息不讀，電話也不接，到最後一刻才回應，要求送到五樓，一開門出現一個上半身赤裸圍著浴巾的男生，怎料浴巾突然滑落，他看到對方的小兄弟還穿著保險套，超級傻眼。

「宵夜單什麼怪事都有！」該名外送員在臉書「爆怨公社」發文，餐點送達後，客人訊息不讀不回，打電話轉入語音信箱，按門鈴也無人回應，他在門口乾等，直到計時器快到了對方才開門，「訊息傳來請送上五樓」。上樓後他看到有個男生站在門口，上半身赤裸，下半身則是圍著一條浴巾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他以為對方剛剛在洗澡，所以沒有聽到門鈴聲，就在他收錢找錢的時候，男生的浴巾突然滑落，「好死不死讓我看到，上面的套子都還沒拿下來」，看見這一幕他超傻眼，內心飆罵髒話，「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩打完炮再叫餐好嗎？」

貼文一出，網友們笑翻，「如果是女生付錢，應該就不會抱怨了」、「這個好笑，可能剛剛解不開，才讓你等那麼久」、「他在暗示你，男上加男」、「我笑到嘿菇」、「大人還沒吃！弟弟急著吃」、「運動完會餓，完事再點就餓昏了」、「當下有白眼翻到腦後了嗎」、「把餐掛在上面阿」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！ 夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲