　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

▲▼外送。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員分享宵夜單的趣事。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

跑外送時最怕遇到客人不讀訊息、不接電話，只能待在原地乾等，一名外送員表示，將餐點送到人指定的地點，但對方訊息不讀，電話也不接，到最後一刻才回應，要求送到五樓，一開門出現一個上半身赤裸圍著浴巾的男生，怎料浴巾突然滑落，他看到對方的小兄弟還穿著保險套，超級傻眼。

「宵夜單什麼怪事都有！」該名外送員在臉書「爆怨公社」發文，餐點送達後，客人訊息不讀不回，打電話轉入語音信箱，按門鈴也無人回應，他在門口乾等，直到計時器快到了對方才開門，「訊息傳來請送上五樓」。上樓後他看到有個男生站在門口，上半身赤裸，下半身則是圍著一條浴巾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他以為對方剛剛在洗澡，所以沒有聽到門鈴聲，就在他收錢找錢的時候，男生的浴巾突然滑落，「好死不死讓我看到，上面的套子都還沒拿下來」，看見這一幕他超傻眼，內心飆罵髒話，「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩打完炮再叫餐好嗎？」

貼文一出，網友們笑翻，「如果是女生付錢，應該就不會抱怨了」、「這個好笑，可能剛剛解不開，才讓你等那麼久」、「他在暗示你，男上加男」、「我笑到嘿菇」、「大人還沒吃！弟弟急著吃」、「運動完會餓，完事再點就餓昏了」、「當下有白眼翻到腦後了嗎」、「把餐掛在上面阿」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮　增量28％不加價

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►「理膚寶水」超級品牌日5折起！這些超熱賣必囤

ET快訊
16歲少女慘死北宜！　男友、車主「過失致死送辦」原因曝
19歲港女大生陳屍龍山寺女廁！　父悲痛來台認屍隔離中
快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶
1天接6攤！　「銷魂聲穿牆」長腿妹激戰中被逮
楊繡惠拋震撼彈不接八點檔！　親曝「全面引退」真相
普丁「併吞演說」7大關鍵一次看！　狂嗆美國
超荒唐班長！逼阿兵哥看A片打手槍　噴發後竟要求「再一次」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

《小女子》上演楚門的世界　金高銀「殺瘋了」對槓大BOSS

黃鐙輝認「打小孩」：真的有效啦！　兒上小學複製同儕「就變8+9了！」

Makiyo瘦回45KG才辦婚禮　轉頭看老公：旁邊是你齁

龍華科大迎新嘴對嘴傳水　30秒超噁畫面曝光！

三重警爆打路人錄音檔曝光！　無辜男提告：活下來已是萬幸

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

快訊／快儲水！高雄明「大停水12小時」衝擊46萬戶　影響範圍曝

指揮中心遭酸「陳時中第二競總」　衛福部長反擊：又有人在作夢

外帶飲料「店員貼心擺1物」臭到沒呼吸　眾人共鳴：以為踩到屎

開門取餐「裸男浴巾突滑落」　外送員往下瞄1眼驚！網：把餐掛上去

尪薪水不到4萬卻想買奢侈品！人妻無奈求助　網見細節嘆：沒救了

公費流感疫苗開打　黃偉哲捲袖接種籲踴躍施打擁有保護力

10／13解封！韓星金宰佑直播士林夜市美食　7.2萬人上線想念台灣味　

綠營追打侯友宜警大學歷　柯文哲酸「意外嗎？」：我連看都沒看

民進黨手伸進媒體？馬英九「一向雙標黨」：我一點也不意外

下週三變天！北台灣高溫驟降9度　國慶連假秋高氣爽「3地防降雨」

LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

飾品攤闆娘收留女顧客！公公竟半夜潛進房　全身摸遍下場慘了

野生咘咘、Bo妞現蹤北車！搭車「充飽電」眼神發光　修杰楷1打2崩潰

華固中台灣首案規劃曝光　積極布局劍指全台4區

學者批雙語政策錯誤「反讓英文能力↓」　籲政府盡早認錯改正

車胎全磨平…16歲少女北宜遭水泥車輾斃　男友+車主過失致死罪送辦

出國染疫7天內暫緩返台！民眾恐隱瞞確診　衛福部長認「難查證」

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

6星座「桃花旺、好運強」！專家：一路旺到年底

好市多「萬元買賓士」各店限定　網傻：要圓夢了

礦泉水底部藏超跑掀轟動！業者爽翻回應了

他轟婦人占ATM 「餘額1元領什麼？」遭全網打臉

1歲童突發燒抽搐亡　兒科醫嘆：真的盡力了

北藝大校花徵學生　2萬人朝聖報名

外送員不小心打破盆栽　店家喊價眾人看傻

果汁驚見「謎樣黴菌結晶」！她秒吐　打開崩潰

15歲妹二壘開球爆紅！5年後「超大轉變」曝光

政策大轉彎！出國三劑令喊卡　不強制施打追加劑

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

更多熱門

相關新聞

女兒坐好市多推車「父母鋪浴巾」怕冰涼！真相超噁

女兒坐好市多推車「父母鋪浴巾」怕冰涼！真相超噁

美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣，許多大人會帶著小孩一起去採買，一名網友日前逛賣場時，遇到一家三口，小孩坐在推車內，屁股底下還鋪著一條紫色浴巾，正當他心想「真是貼心，怕小孩冰涼」，下一秒就看見媽媽拿著浴巾往賣場走，真相曝光後讓他大傻眼，「超沒水準」。

大班女兒「3+4=10」作業全對　爸狂翻3頁驚呆

大班女兒「3+4=10」作業全對　爸狂翻3頁驚呆

孩吼「我要麥當勞」店員急勸導！被爸嗆1句

孩吼「我要麥當勞」店員急勸導！被爸嗆1句

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

外送員徒步送餐　北榮：保護病人安全

移工給小費超大方！外送員嘆：反觀台灣人

移工給小費超大方！外送員嘆：反觀台灣人

關鍵字：

外送浴巾取餐爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

吃到飽內行人不碰這2種　他揭內幕：員工也不吃

歐陽娜娜2分鐘內轉發「我愛你，中國」

妹坐月子！她直擊「老公偷喝乳汁」手伸褲檔裡抖動　

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

少女被炒魷魚不爽　旱溪夜市爆11人大亂鬥

16歲少女跑山北宜殞命　「抖音粉絲暴增」悼念

楊繡惠半夜震撼宣布「不拍八點檔」！

16歲女借車騎亡　網怒要揪借車男

瑀熙砸595萬入手保時捷911　才買半年「後悔喊賣」

癌末女服大麻二酚　腫瘤竟消失

最不適合當夫妻的星座CP！

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

男搭飛機「死在座位上」　老婆面前身亡

騙200人赴柬當豬仔　鄰居曝最大蛇頭黑歷史

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

更多

最夯影音

更多
苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝
王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

王思佳再酸綠茶婊「手段要加油」　提示「她剛走」小S吃瓜：歡迎賴薇如

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

張智霖欠袁詠儀婚禮「隔21年圓夢」　告白她：無與倫比的美麗..全場哭爆！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

「我快中風了」女半路攔車　警火速開道5分鐘送醫！

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

幫友慶生陌生人超配合！氣氛嗨翻如「粉絲見面會」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面