破電纜線失竊破案！　台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

▲台電台南區處處長許墩貴，至歸仁分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，由歸仁分局邱顯良分局長代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市關廟區2022年5月發生電纜遭竊事件，嫌犯於關廟區保東一街330號周遭之電線桿，持剪刀利器竊取共約48公尺之PVC銅電線，經市警歸仁分局長期調查破獲，經舉證後由檢方起訴陳姓嫌疑犯，台電台南區處處長許墩貴為表達謝意，6日至歸仁分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，由歸仁分局邱顯良分局長代表接受。

許墩貴處長表示，近期纜線失竊地點大部分以人煙稀少處、重劃區及深山區域居多，為防制電纜失竊，台電積極拜訪各警察分局，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，亦提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方比對偵查。

因國際原物料上漲帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標。電纜失竊後不但會造成停電，影響大眾生活便利，被竊之電線頭裸露或下垂亦可能導致感電事故。所以，近年來台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，展現查緝不法的決心。

台南區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，便於指認所見電纜是否為台電公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。台電每月皆偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，避免廠商收購台電被竊之贓物。若民眾發現可疑電纜或竊取電纜之不當情事，請立即通報台電撥打1911或鄰近警察分局，共同維護用電安全及民眾用電權益。

雖已時值秋季，天氣仍屬炎熱，台南區處呼籲民眾節能減碳、節約用電，建議民眾使用冷氣機時將溫度設定在26~28度，並搭配循環扇和窗簾，增加室內循環並適當隔熱，且兩至三周清理一次冷氣濾網，可加快室內降溫並減少耗能。讓使用冷氣更有效率更兼顧省電，一舉數得。