美國前白宮國安會幕僚長來台駐研1個月　跟台灣高層研討安全議題

▲美國前白宮國安會幕僚長蓋瑞（Alexander Gray）近日到國防安全研究院駐研交流一個月。（圖／國防安全研究院提供）



記者陶本和／台北報導

美國前白宮國安會幕僚長蓋瑞（Alexander Gray）近日到國防安全研究院駐研交流一個月；這段期間他與國防院討論研究議題，並分享他在專業領域的研究心得。蓋瑞過去曾是美國國安會重要主管，更擔任大洋洲與印太安全事務主任，以及美國總統國防產業委員會特助。

國防院表示，他們身為國防智庫，最近以智庫的方式接待一位特別的朋友，就是美國白宮前國安會幕僚長Alexander Gray，邀請他到國防院駐研交流一個月。國防院指出，這段期間與本院學者討論研究議題，並分享他在專業領域的研究心得。

國防院表示，台海安全是國際矚目的議題，台海是印太區域穩定和平繁榮最重要的一塊，也是國際現狀、秩序平衡裡相當關鍵的一塊；海洋關係到經濟發展、能源物資運輸，也是國際秩序裡構築權力、遊戲規則的樞紐拼圖。

對於蓋瑞的造訪，國防院表示，他除了曾經是美國國安會的重要主管，更擔任過大洋洲與印太安全事務主任，以及美國總統國防產業委員會特助，海洋安全就是他的專業。

蓋瑞在離台前也特別錄製一段影片，在影片中表示，這次造訪提供他很好機會和台灣高階官員交流，一起共同研討對美國台灣和印太區域都很重要的安全議題。他推薦美國的學者、政策專家可以到國防院駐點，可以更了解兩岸的問題與挑戰，看到更多台灣和美國合作的可能性。