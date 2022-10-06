美推「台灣豪豬政策」　學者提3原因：讓犯台付出想像不到的成本

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）



記者陶本和／台北報導

「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章，內文指出，美國正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元6日指出，這就是「台灣豪豬政策」，過去不做，現在要做有3大原因；他認為，現在要回歸現實主義的脈絡，透過大幅增加戰爭代價，阻止任何人輕舉妄動，「確保中國武力犯台需要付出想像不到的成本」。

台海情勢近年成為國際關注焦點，美國「紐約時報」（The New York Times）刊登標題為「美國計劃將台灣變成龐大武器庫」的文章。內文引述現任和前任官員指出，共軍近期對台的海空演習顯示，中國可能以封島作為攻台前奏，台灣得自力撐到美國或其他國家介入；美國官員在研究共軍演習後，正加強努力在台灣打造龐大的武器庫存。

對此，長期專注國際關係、安全研究與兩岸關係的葉耀元6日表示，這就是美國一直在談的「台灣豪豬政策」，他認為過去不做，現在要做有三大原因：首先，俄羅斯入侵烏克蘭證明了美國的綏靖政策跟自由主義的貿易互賴性是沒有辦法保持和平的；其次，中國的戰狼外交以及跟美國霸權競爭的白熱化致使中國對外侵略的可能性遽增；第三，則是美國維繫霸權的決心不容小覷，所以美國不可能放棄第一島鏈的戰略優勢。

葉耀元表示，目前看來最有效的政策，就是回歸到現實主義的脈絡，直接透過大幅增加戰爭代價的方式，來阻止任何人輕舉妄動，「放武器在台灣並不是要引戰，而是要確保中國武力犯台需要付出想像不到的成本，逼迫中共即便箭在弦上也不可以發」。