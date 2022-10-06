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超Q起司馬克杯要收！「湯姆貓與傑利鼠」現身超商　5款周邊一次看

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點。（圖／業者提供）

▲超商最新湯姆貓與傑利鼠集點開跑了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

超可愛又逗趣的湯姆貓、傑利鼠來了！超商推出最新集點活動，找來最療癒動畫明星《湯姆貓與傑利鼠》合作，並特意復刻經典動畫橋段，像是扁平湯姆貓、鬆餅狀傑利鼠等變形造型推出5款實用小物，其中，肯定要收超Q「起司馬克杯」，還有傑利鼠絨毛坐墊，通通可愛爆表，即日起限時開放加價購。

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛起司三角馬克杯太欠收 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲鬆餅傑利鼠絨毛坐墊實用又療癒 。

「全家X湯姆貓與傑利鼠」最新集點加價購活動正式開跑了，一共有5款實用又療癒的小物等收，首推鐵粉必收藏的「起司馬克杯」，選用傑利鼠最愛的三角塊狀起司作為馬克杯造型，表面還有原型孔洞，分別搭配傑利鼠、湯姆貓的可愛身影，讓人瞬間秒融化，肯定要收，還有被壓成鬆餅狀的「傑利鼠絨毛坐墊」、被熨斗燙平的「湯姆貓吊掛收納袋」等。

▲▼全家最新湯姆貓與傑利鼠集點 。（圖／記者蕭筠攝）

▲立體絨毛磁鐵特意以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成。

除外還有2款泰菲造型小物，包括以湯姆、傑利、泰菲3人萌臉製成的「立體絨毛磁鐵」，不僅可以吸在辦公桌、冰箱上，還能當作鑰匙圈，療癒到不行，以及一組2入的傑利、泰菲造型「擦手巾」，可以看見2人一起把冰淇淋藏在身後，小心機十分逗趣，即日起至11月15日限時開放集點加價換購，鐵粉要衝。

▲▼我不是胖虎最新周邊。（圖／7-11提供）

▲生氣胖虎夜燈超療癒。（圖／業者提供，下同）

▲▼我不是胖虎最新周邊。（圖／7-11提供）

▲胖虎啤酒杯也超Q。

7-11即日起至10月16日也祭出「3D立體胖虎集點送」活動，一共有10款療癒周邊，首推經典「立體公仔隨行杯」，共有夢鄉、火箭以及海底世界3款，除杯身印有胖虎的憨萌圖案外，杯蓋上也有超Q立體造型胖虎公仔，隨身攜帶可愛又環保；以及超大尺寸的「45公分大頭麻吉抱枕」，和有經典胖虎及萌趣小虎造型的「絨毛面紙套」。

這次更首次推出的「生氣拍拍夜燈」，將經典胖虎生氣立體化，雙手叉腰搭配氣噗噗的討拍表情，讓人看了就想快點拍拍，而「胖虎存錢筒」高達24公分，特意以胖虎疊小虎的立體呆萌造型為主，尤其二虎拱手作揖的俏皮模樣超可愛；還有「胖虎啤酒杯2入組」，以憨萌胖虎貼圖搭配虎搭啦、我沒醉、月圓虎圓圓、能吃就是福等逗趣文字，打造吃肉組及乾杯組共2款接地氣設計，鐵粉把握機會來收。

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