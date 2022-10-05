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伯爵可可泡芙會爆餡！超商搶吃「古娃娃甜點」　還有海鹽焦糖蛋糕

▲▼「全家X古娃娃」最新聯名甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新「古娃娃」聯名甜點來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控又有新選擇了！有超商再度找來古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」合作推出一系列聯名甜點，不僅有超人氣爆餡脆皮伯爵可可泡芙，伯爵茶結合苦甜巧克力，每一口都超罪惡，加碼必吃這款「海鹽焦糖泡芙蛋糕」， 選用鹽之花海鹽搭配綿密蓬鬆蛋糕體，內餡則是香濃焦糖內餡，即日起就能衝門市開吃。

▲▼「全家X古娃娃」最新聯名甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲右為「海鹽焦糖泡芙蛋糕」。

▲▼「全家X古娃娃」最新聯名甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲伯爵可可脆皮泡芙裡頭有滿滿內餡。

「全家X古娃娃」最新聯名甜點來了，首推人氣「伯爵可可脆皮泡芙」，特意選用帶有佛手柑香氣的伯爵茶作為主角，再搭配苦甜巧克力、鮮奶油製成濃郁內餡，大口咬下不會過於甜膩，還能吃到脆皮泡芙口感，好吃到不行，再來必吃「海鹽焦糖泡芙蛋糕」，選用鹽之花海鹽點綴蓬鬆蛋糕體，每一口還能吃到香濃焦糖內餡，偏甜的口感絕對是螞蟻族最愛。

▲▼「全家X古娃娃」最新聯名甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼吃紅茶蜂蜜蛋糕（左）、紅玉奶蓋巴斯克（右）。

除外還有2款甜點選擇，包括「紅玉奶蓋巴斯克」，特意把台灣紅玉紅茶融入巴斯克蛋糕當中，表面則淋上生乳奶蓋，每一口都是濃郁茶香及奶香，以及「紅茶蜂蜜蛋糕」，嚴選蜂蜜工坊龍眼蜜搭配阿薩姆紅茶，蜜香茶感清爽好吃 ，即日起於全門市開賣。

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

▲▼7-11最新立頓聯名甜點開吃。（圖／業者提供）

▲▼7-11獨家販售立頓聯名甜點。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也開賣3款「日本直輸人氣甜點」，是日本夢甜屋與立頓聯名新品，首推「立頓奶茶蛋糕捲」，吃得到柔軟紅茶風味戚風蛋糕捲搭配立頓奶茶風味內餡，還有「立頓檸檬紅茶蛋糕」，大口咬下裡頭可是檸檬紅茶鮮奶油內餡結合鬆軟蛋糕，還有一款爆餡「立頓奶茶迷你泡芙」，內餡可是立頓奶茶口味，罪惡破表，即日起於全台100間甜點專櫃門市限定賣。

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