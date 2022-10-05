開放寄杯、互換冷熱！超商「美式、拿鐵買6送6」明天開搶

▲全家每月限時1天好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天準備囤一波！全家每月限時1天「好咖日」來了，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」優惠，加碼還推罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，明（6）日上午10時準時開搶，咖啡控、鬆餅控不能放過。

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有下殺優惠。

全家10月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）買6送6」，且開放寄杯、冷熱互換，加碼還有「Let's Café罐裝咖啡（單品曼特寧黑咖啡／咖啡拿鐵／無砂糖咖啡拿鐵）買6送6」，以及「極鬆餅系列買6送3」等，數量有限、售完為止，明（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」準時開搶。

▲7-11雙十咖啡優惠明天開跑。

另，7-11則搶先於明（6）日祭出慶雙十優惠活動，至10月10日前凡於門市購買「CITY CAFE大杯熱美式／大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵／熱精品美式」，即可享「同品項第2杯半價（限熱飲）」，還有冰黑糖珍珠燕麥奶第2杯10元、CITY TEA英式紅茶買1送1等好康。

OPEN POINT行動隨時取期間則加碼推「CITY系列指定飲品組合優惠價」，品項包括CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA香鑽水果茶享「同品項買10送10」，以及4款指定飲品組合優惠價只要1010元，包含CITY CAFE大杯拿鐵27杯、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡/蜂蜜拿鐵任選18杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶25杯、CITY PRIMA精品拿鐵16杯，每日限量、售完為止。

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