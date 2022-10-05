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萊爾富打造全新「超市型複合店」！經營秘辛大公開：這品項賣超好

▲▼萊鮮生複合超市。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富全新超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／台北報導

萊爾富今年打造全新超市型複合店「萊鮮生Mr.Hi」，以「讓消費者更方便」為初衷，帶著強大的服務力、商品力，精選銷售品項更貼近消費者的需求，同時萊爾富也曝光銷售量不斷提升的品項，萊爾富也表示，未來將會持續進行「萊鮮生Mr.Hi」展店計畫。

「萊鮮生Mr.Hi」除了原有的實體通路廠商之外，更引進許多網路名店加入合作，全店的商品數比起純超商增加逾千項，內容包含冷凍生鮮、產地蔬果、現烤烘焙點心、即時調理包等，讓民眾能感受到「家的冰箱就在便利商店裡」的方便性，還有包裹自助取貨等服務，一站滿足所有需求。

「萊鮮生Mr.Hi」目前在全台共有3家門市，針對複合店的誕生，萊爾富營運行銷處處長施邦樑表示「其實就是站在滿足消費者需求及解決消費者麻煩之上，才會有複合店誕生，加上這2年來經歷疫情，民眾在這段期間擔心群聚風險不敢去市場，會轉往超市或超商購買冷凍食品。」

疫情期間萊爾富也觀察到「冷凍食品」銷量不斷提升，施邦樑說，這2年來一般食品銷售業績往下掉，唯一就是冷凍食品逆勢成長，因此決定開始引進冷凍水產、冷凍生鮮肉品，果然業績大幅成長，而根據內部銷售數據也顯示，萊爾富冷凍肉品跟水產銷售優於同業，於是更進一步在300多間門市導入大型臥式島櫃，有趣的是，隨著機台數增加，整體冷凍商品銷售額也跟著成長，而這也促進萊爾富打造「萊鮮生Mr.Hi」。

▲▼ 0906 萊爾富企業專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲萊爾富營運行銷處處長施邦樑。（圖／記者黃克翔攝）

至於「萊鮮生Mr.Hi」如何與一般超市做出區別，施邦樑指出「最大差別就是商品力、服務力，以坪數來說，萊爾富跟中大型超市空間一定無法相比，中大型超市優勢在於商品品項很廣，萊鮮生坪數約60到80坪，於是我們先從商品力思考，同一個品類在一般大型超市可以賣10多個品牌，但我們不需要那麼多，我們只要選消費者想要的品牌。」

▲▼0906 萊爾富企業專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲萊鮮生Mr.Hi販售多款冷凍商品。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0906 萊爾富企業專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲萊爾富還會不定期推出冷凍商品相關優惠。（圖／記者黃克翔攝）

施邦樑進一步解釋「像我們的強項是冷凍商品，門市擺設就會安排消費者一進門就能看到3至4台大型島櫃，上方會掛著銷售排行榜，我們直接推薦給消費者好的品項，讓消費者能夠簡化購物跟思考的時間，而服務力的部分，我們店員輕聲一喊『青菜3包100元』或『魚肉水產2件8折』，消費者就能近距離聽到，我們非常貼近消費者，未來也會開發更多差異化商品滿足消費者需求。」

萊爾富整合長郭純宜表示「我們並不是要跟超市做一模一樣的規模，而是我們重視『盡量滿足消費者需求』、『選擇消費者需要的』，例如超市可能賣20種菜，但我們選6樣就夠了，而這6樣都是民眾平常最需要、最常買的，水果則是3至5樣，還會有季節性水果，讓民眾選擇更多樣化。」

▲▼0906 萊爾富企業專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲萊爾富整合長郭純宜。（圖／記者黃克翔攝）

郭純宜也指出「最初除了賣冷凍商品之外，我們也有試著賣牛肉，當時找了一間有名的牛肉廠商引進試賣，當下那位業者認為在超商賣根本不可能，合作意願也不高，經過多次協商後，我們成功了，現在萊爾富還是牛肉供應商。」

郭純宜說「萊爾富還有跟全國漁會合作，當時是龍虎石斑大產，我們一次訂購4萬多盒全賣光，也就是這樣我們才發現原來超商客人也會需要買魚，因此之後就陸續引進虱目魚、花枝、軟絲及各種海鮮丸類，再經過7至8個月整合後才建構起萊鮮生，我們沒要跟一般超市比較，『讓消費者更方便』才是我們的初衷。」

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